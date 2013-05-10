Ağaoğlu'ndan İshak Alaton'un inşaatına suç duyurusu

Ali Ağaoğlu'nun sahibi olduğu şirketin şikayeti üzerine Ortaköy'de kaçak inşaat yaptıran Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton'a dava açıldı.

SON.TV'den Ömer Adıyaman'ın haberine göre; Ağaoğlu’na ait şirketin şikayeti üzerine Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton hakkında Ortaköy’deki Holding merkezinde kaçak inşaat yaptığı gerekçesi ile “İmar kirliliğine neden olmak” ve “2960 sayılı kanuna aykırılık” suçları kapsamında dava açıldı. İnşaat Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından çalışmalar durdurularak mühürlendi.

'İnşaat mühürlendi'

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton, İstanbul Beşiktaş Ortaköy Mahallesi 21 pafta 33 ada 36 parsel sayılı yerde bulunan eski hastane binasını satın aldı. Bina da 2960 sayılı Boğaziçi Kanuna aykırı kaçak uygulamalar yapan Alaton Ali Ağaoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu Akdeniz İnşaat isimli şirket tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İnşaat çalışmalarını mühürleyerek durdurdu.

'İBB'den yasal işlem başlatın'

Başlatılan soruşturmada savcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden görüş sordu. Belediye’den savcılığa gönderilen yazıda sorumlular hakkında yasal işlem yapılması gerektiği ortada kaçak yapılaşma olduğu bildirildi.

'İddianame hazırlandı'

Savcılık bu yazı üzerine İshak Alaton ve Aykut Baycan hakkında ile “İmar kirliliğine neden olmak” ve “2960 sayılı kanuna aykırılık” suçları kapsamında iddianame hazırladı.

Müşteki olarak Ali Ağaoğlu’nun şirketi Akdeniz İnşaat olarak gösterilen İddianame de şüphelilerin “Kaçak yapılaşma” yaptıkları anlatıldı. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame çerçevesinde yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.

Araları açılmıştı

Boğaz'da Alarko binasının da bulunduğu arazi, işadamı Ali Ağaoğlu'nun 41.553 metrekaresini almasının ardından Alarko Holding kurucusu İshak Alaton ile Ağaoğlu'nun arasını açmıştı. Tartışma Ali Ağaoğlu’nungeçtiğimiz 26 Eylül'de Alarko Holding'den boğazda yer alan arazinin 41.553 metrekarelik bölümünü satın aldığını açıklaması ile başlamıştı.