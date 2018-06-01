Ağaoğlu'ndan ‘iflas' açıklaması

Ali Ağaoğlu’na ait Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun iflasına dair sosyal medyada yayılan iddialarla ilgili açıklama geldi. Şirketin mali durumuna dair herhangi bir sıkıntı bulunmadığını belirten bir yetkili, iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

İddiaların ardından Cumhuriyet gazetesinden Emre Deveci’ye konuşan bir şirket yetkilisi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bir kullanıcının Maslak 1453 projesinde tapu teslimlerinin yapılmadığı yönünde doğru olmayan bir paylaşımı üzerine söz konusu dedikodunun yayıldığını tespit etiklerini söyledi.

Tapu teslimlerinde bir sorun olmadığını ifade eden yetkili, söz konusu paylaşımı yapan kişinin de paylaşımı kaldırdığını dile getirdi. Yetkili, şirketin mali durumuna ilişkin de bir sorun olmadığını söyledi.