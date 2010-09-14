-AĞAOĞLU'NDAN ''12 DEV ADAM''A EV İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan (A) Milli Basketbol takımı oyuncuları ve teknik heyetine Ayazma'da inşaatına başlanacak 3100 konutluk My World Europe'dan birer daire hediye etti. Ağaoğlu Şirketler Grubunun Ataşehir'deki merkezinde düzenlenen törende, Ali Ağaoğlu oyunculara ve teknik heyete teşekkür sertifikası verdi. Ağaoğlu, millilerin önemli bir başarıya imza atarak tarihe geçtiklerini belirterek, ''Başarıya aç olduğumuz bugünlerde, büyük bir başarıya imza attınız, topluma takım olma ruhunu aşıladınız. 70 milyonun nasıl başarıyla birleştiğini herkese gösterdiniz. Bu tarihi başarıları kutlamak ve teşekkür etmek için birer daire hediye ediyoruz. Bu sizin başarınızın yanında bir şey değil. Tüm Türkiye sizinle gurur duydu. Kalbimizin şampiyonu sizsiniz'' ifadelerini kullandı. Törene katılan Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel ise Milli Takım'ın Türk halkını bütünleştirdiğini, coşturduğunu ve gönüllerin şampiyonu olduğunu söyledi. Ali Ağaoğlu'nun bu jesti nedeniyle mutluluk duyduklarını ve kendisine teşekkür ettiklerini kaydeden Demirel, ''Böyle bir destek bizi sevindirdi. Oyuncularımızın yaptığı hizmet hiçbir şeyle ölçülemez. Ancak bu tür destekler de oyuncularımıza büyük bir motivasyon oluyor. Bu davranışlar, ileriye yönelik de yeni yetişen genç oyuncular için bir motivasyon aracıdır'' şeklinde konuştu. Milli takımın kaptanı Hidayet Türkoğlu da ''Takım kaptanı olarak, bize gösterdiği ilgi ve jestten dolayı Ali Ağaoğlu'na teşekkür ediyorum. Bizi mutlu etti, onurlandırdı'' dedi. Törenin ardından Hidayet Türkoğlu, milli takım oyuncularının imzaladığı bir basketbol topu ile milli formayı Ali Ağaoğlu'na hediye etti. Milli takım oyuncu ve teknik heyetine toplam 21 daire hediye edilirken, Ali Ağaoğlu, oyuncuların 25 Eylülden sonra Olimpiyat Stadı'na yakın olan My World Europe'daki evleri için resmi işlemleri yapıp daire seçebileceklerini kaydetti.