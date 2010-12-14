Ağaoğlu'nda 3 milyar 250 milyonluk imza

T24 - İstanbul Maslak’taki 241 bin 945 metrekarelik arazi için Emlak Konut GYO tarafından 29 Eylül 2010 tarihinde son oturumu yapılan ve açık artırmayla gerçekleştirilen ihalede, 3 milyar 250 milyon lira hasılat taahhüt eden Ağaoğlu, projenin peşinatını ödeyerek Emlak Konut GYO ile anlaşma imzaladı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum ve Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan’ın katıldığı imza töreninde, finansmanı Vakıfbank tarafından sağlanan 173 milyon 62 bin 500 liralık peşinatın çeki Ağaoğlu tarafından Emlak Konut GYO’ya sunuldu.

İhalede oluşan rakamlara göre 3 milyar 250 milyon liralık toplam gelir ve gelirden Emlak Konut GYO’ya yüzde 35,5 idare payı ödeme taahhüdü veren Ağaoğlu, projeden yaklaşık 4,5 milyar lira gelir bekliyor.

Türkiye’de hasılat paylaşımı usulüne göre yapılan gayrimenkul projeleri arasındaki "en büyük" proje olacak Maslak için Ağaoğlu bugüne kadar benzeri yapılmamış bir karma proje hazırlayacak. Proje, konut, ticaret ve turizm imarına izin veriyor.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, bu projenin Cumhuriyet tarihinin parasal yönden en büyük projelerinden birisi olduğunu belirtti.

Türkiye’de nitelikli konutu ilk başlatan firmalardan biri olduklarını ve Türkiye’de konut sektörünün bir noktaya gelmesine ciddi katkı sağladıklarını ifade eden Ağaoğlu, "Bütün ezberleri burada bozacağız. Mevcut bilinen konseptlerin dışına çıkıp, İstanbul’a dünya çapında bir proje yapmayı hedefliyoruz. Burada 24 saat yaşayan apayrı bir proje yapacağız" dedi.

Taahhüt ettikleri hasılat rakamının 3 milyar 250 milyon lira olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "4,5 milyar liranın üzerinde bir ciro hedefliyoruz. Burada İstanbul’u dünya ligine taşıyacak bir proje yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Ali Ağaoğlu, Türkiye’de müteahhitlerin en büyük sorununun arazi bulamamak olduğunu, yurt dışında çok güzel işler yapan Türk müteahhitlerin Türkiye’de bilgi birikimlerini uygulayabilecekleri sorunsuz arazi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Emlak Konut GYO’nun güzel araziler geliştirdiğini ve buradan elde ettiği gelirle dar gelirli vatandaşı uygun taksitlerle konut sahibi yaptığını ifade eden Ağaoğlu, "Ben devletin müteahhitlik yapmasına, çivi çakmasına karşı olmama rağmen TOKİ’yi kutluyorum. Dar gelirlileri 100 lira 200 lira taksitle konut sahibi yapıyor. Sosyal devletin yapması gerekenleri başarıyla gerçekleştiriyor" diye konuştu. Ali Ağaoğlu, projenin B ve üzeri gelir grubuna hitap edeceğini söyledi.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Ağaoğlu, "İhaleyi daha önce alan grup mahkeme nedeniyle vazgeçti. Siz aynı sorunla nasıl baş edeceksiniz?" şeklindeki bir soruya karşılık, "Türkiye’de iş yapmak kolay değil, bu tür bürokrasi, zorluklar maalesef olabiliyor. Onu da yasal çerçevede aşacağımıza inanıyorum. Orada risk görmüyorum" diye konuştu.

Ağırlıklı olarak Türk mimarlarla çalışmayı yeğlediğini, proje konseptini geliştirme sürecinde de Türk mimarlarla birlikte çalışacağını söyleyen Ağaoğlu, "Şu anda Londra’nın en iddialı kulesini yapma projesi devam ediyor. O projenin başında da oğlum Alican devam edecek. Bir Türk müteşebbisin Londra’nın finans merkezinde Türk mimarla neler yapılabileceğini göstereceğim" şeklinde konuştu.



"Kazanamaya devam edeceği"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum da başarılı bir halka arz gerçekleştirdiklerini ve 2003 yılından bu yana 3 kat değer kazanan bir firma olduklarını belirterek, "Kazanmaya da devam edeceğiz" dedi.

Maslak’taki bu araziyi TOKİ’den 540 milyon liraya aldıklarını söyleyen Kurum, burada taahhüt edilen toplam satış gelirinin 3 milyar 250 milyon lira olduğunu, yüklenici firma Ağaoğlu’nun satış toplam gelirini 4,5 milyar liraya çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.

Yakın zamanda Tuzla’da orta ve ortanın üstü gelir grubuna hitap eden 2 bin 45 konutu satışa çıkardıklarını ve geçen cuma günü itibariyle 4 bin 800 başvuru aldıklarını ifade eden Kurum, bu konutların tamamını sattıklarını ifade etti.

Murat Kurum, "Emlak Konut GYO olarak şu an İMKB 30’da işlem görüyoruz.

1,70 olarak çıktığımız hisseler şu an 2,15’leri gördü. Bizden hisse alan yatırımcı 20-25’lere varan oranda kazanç sağladı. Halka arz ve mevcut projelerden gelen gelirlerle bunun gibi birçok projeyi sizlerle paylaşacağız" dedi.



"Önümüzdeki dönemde bireysel krediler önemli ölçüde artacak"

Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan da önümüzdeki dönemde bireysel kredilerin önemli ölçüde artacağını, özellikle de konut kredilerinin banka bilançolarındaki payının giderek artacağını belirtti.

Kalkan, "Vakıfbank olarak biz geçtiğimiz bir yıl içinde 9. ay itibariyle söylüyorum, konut kredilerinde yüzde 37’lik bir artış sağladık. 2011 yılında da banka bilançolarının özellikle krediler tarafında büyüyeceğini öngörüyoruz ve kredilerde önümüzdeki yıl yüzde 22’lik bir artışın olmasını bekliyoruz. Ama Vakıfbank olarak biz kendi bilançomuz için kredilerdeki büyümeyi yüzde 30 olarak öngörüyoruz. Konut kredilerinde ise aynen bu yılda olduğu gibi yüzde 37’lik bir artış bekliyoruz. Dolayısıyla Vakıfbank’taki kredi büyümesinde de temel unsurlardan bir tanesi konut kredileri olacak" dedi.

2010 yılında, konut kredilerinde pazar paylarını artırdıklarını ifade eden Kalkan, 2011’de de aynı şekilde pazar paylarını artıracaklarını ümit ettiklerini kaydetti.

Kalkan, "Maslak projesi için başlangıçta gerekli olan nakdi ve gayri nakdi finansmanı Vakıfbank olarak tek başına üstlenmiş durumdayız. Bundan da önemlisi projenin bireysel ve ticari satışlarında yer alacağız ve orada çok daha büyük bankacılık potansiyelinin ortaya çıkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Projenin ne kadarı için kredi alındığına ilişkin bir soruya karşılık da Kalkan, "173 milyon liralık bir nakdi destek söz konusu. 165 milyon liralık da teminat mektubunu takdim etmiş durumdayız" dedi.

