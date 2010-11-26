Ağaoğlu ''yaptım olacak' dedi belediye izin vermedi





MEHMET DEMİRKAYA T24





En zengin 100 Türk listelerinde 29. sırada gösterilen ve son dönemdeki “yaptım oldu” reklam sloganı büyük ilgi gören Ali İbrahimağaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden istediği imar değişikliğini alamadı. Ataşehir’de bulunan ve yaklaşık 14 bin metrekarelik arazinin, otel alanına alınması ile ilgili imar değişikliği isteği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, şimdilik kabul edilmedi.





Ünlü işadamı-müteahhit Ali İbrahimağaoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu “Uludağ Tur- Uludağ Turizm ve Ticaret “A.Ş” ve “Kuşaklıkaya Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş” mülkiyetinde bulunan, Ataşehir Barbaros mahallesi’ndeki 13 bin 987 metrekarelik araziyle ilgili imar planı değişikliği teklifi önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüldü.





Ağaoğlu, imar planlarında “Kültürel Tesis, Sosyal Tesis, Spor Tesisleri” alanında bulunan söz konusu arazinin, plan değişikliği ile “Otel Alanı”na alınmasını istedi. 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile ayrıca arazinin inşaat miktarının arttırılması ve yüksekliğin serbest bırakılması da talep edildi.







İmar yönetmeliğine aykırı





Söz konusu plan değişikliği teklifi ile ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü’nün Belediye Meclisi’ne sunduğu değerlendirmede şöyle denildi:





“Teklif ile; Mer’i Planda kamuya yönelik “Kültürel Tesis + Sosyal Tesis + Spor Tesisi” Alanında kalan parselin, “Otel Alanına” alındığı ve Mer’ i Planlarda 0.80 yapılanma ve 2 bodrum katın iskan edilebileceği ve emsale dahil edilemeyeceğine ilişkin plan notu bulunduğu ancak, bu notun Mer’ i Planlarda “Kültürel Tesis + Sosyal Tesis + Spor Tesisi” Alanlarına yönelik verildiği ancak, diğer alanlara İkiden fazla bodrum kat iskan edilemez. İskan edilen bodrum katlar emsale dahildir. Bodrumlar siteye veya binaya ait olarak kullanıma açık sosyal ve idari tesis olarak kullanılabilir. Bu alanlar emsale dahil edilmez.





Plan notu bulunduğu bu nedenle söz konusu notun Mer’ i Plan hükümlerine ve İmar yönetmeliğine aykırı olduğu, teklif ile emsalin 3.00’ e çıkarılarak, bodrum kat hariç yaklaşık 30770 m2 inşaat artışı getirildiği,4 bodrum katın iskan edilebileceği ve emsale dahil edilmeyeceği de önerildiğinden yapılanmanın Mer’ i Plan yapılanmasının daha da çok üzerine çıktığı, teklifin plan bütünlüğünü bozucu, yapı ve hareketli nüfus yoğunluğunu arttırıcı çevreye emsal teşkil edici nitelikte olduğu görülmektedir”.







TOKİ’nin vereceği yanıt beklenecek





Büyükşehir Belediye Meclisi, söz konusu plan değişikliği teklif dosyasını, bölgenin toplu konut alanında olması nedeniyle TOKİ’den alınacak olan nihai görüşten sonra değerlendirmek üzere müdürlüğüne iade etti.





Ağaoğlu’nun otel projesiyle ilgili teklif, TOKİ’den gelecek görüşten sonra Belediye Meclisi’ne yeniden gelecek.



