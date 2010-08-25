Ağaoğlu pakete 'Evet' diyecek

T24 - Türkiye'de inşaat sektörünün önde gelen ismi Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu da referandumda anayasa değişikliğine 'evet' oyu vereceğini açıkladı. Zaman gazetesinin haberine göre kendisinin bir partisi ve particiliği olmadığını belirten Ali Ağaoğlu, "Ben işadamıyım, işimi yapmaya çalışıyorum. Ülkedeki siyasi istikrarın bozulmaması, daha demokratik ve daha özgür bir Türkiye için oyum evet olacak." dedi.



Halen 11 bin adet konut inşaatı devam etmekte olan Ali Ağaoğlu, Türkiye'de yüzde 11'i aşan büyüme oranının siyasi istikrar sayesinde yakalanabildiğini düşünüyor. Ağaoğlu, "Ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için istikrar önemli. Türkiye'nin bu istikrarı kaybetmemesi gerekiyor. Bugün yüzde 11-12 büyümeyi yakaladıysak bu bir yerde siyasi istikrara bağlıdır. Benim görüşüm istikrarın bozulmaması yönünde. Bunun için evet diyorum." diye konuştu. Daha demokratik ve daha özgürlükçü bir anayasa hazırlanması gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, halkoyuna sunulan maddelere eksiklerine rağmen 'evet' diyeceğini de kaydetti. Ağaoğlu, "Değişiklikleri yeterli bulmuyorum. Gönlümden geçen bütün partilerin katılımıyla daha demokratik ve özgürlükçü bir anayasa yapılmasıydı. Ama maalesef bizde muhalefet anlayışı farklı. İktidarın 'evet' dediğine muhalefetin siyah da olsa beyaz da olsa tersini söyleme alışkanlığı var. Bu olmadı. Ama mevcut değişikliğe de 'hayır' demek bence yanlış. Onun için benim buradaki duruşum belli. Ben 'evet' diyorum." dedi.











