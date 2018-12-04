Ağaoğlu: Kulüpler Birliği bildirisi, yayınlandığı saate kadar bize gelmedi

Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik bildirisinin yankıları sürüyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bildirinin yayınlandığı saate kadar bize metin gelmedi" dedi.

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TRT Spor'a konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Bize söylenenle yayınlanan arasında farklar var. Çok açık söyleyeyim, bana söylendiği şeklin çok dışında bir bildiri olduğunu gördüm. Açıkçası orada kullanılan ifadeleri ağır buldum. Bildirideki üslup, Trabzonspor'un üslubu değil. Fikret Orman'la konuştum. Karışıklık olduğunu söyledi. Neyin gereğini yapacaksınız yani? Trabzonspor böyle ifadeler kullanmaz. Bizim görüşümüze değer verilseydi farklı bir bildiri ortaya çıkardı ve bu kadar tartışma olmazdı" diye konuştu.

Kulüpler Birliği, Merkez Hakem Kurulu'nun Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın dinlendirilme kararına tepki göstermiş; adil yönetim için Galatasaray dışındaki 17 kulübün olağanüstü toplanabileceğini açıklamıştı.