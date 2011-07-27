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Ekonomi

AĞAOĞLU: KONUT FİYATLARI ARTABİLİR İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2011 18:55

-AĞAOĞLU: KONUT FİYATLARI ARTABİLİR İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu,, konut fiyatlarında gerileme beklemediğini belirterek, ''Yukarı çıkma olabilir. Yüzde 10-15 artış olur diye düşünüyorum'' dedi. Ağaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, son günlerdeki kriz söylentilerine ilişkin, geçmiş dönemlerde köşe yazarlarının ve ekonomistlerin ''batıyoruz'' şeklinde yazdığını, hükümetin ve bürokratların ise olumlu mesajlar verdiğini dile getirerek, ''Şimdi roller değişti. Köşe yazarları bugün 'ülkenin durumu iyi' diyor, siyasiler ise 'dikkatli olun' mesajları veriyor'' diye konuştu. Ağaoğlu, konut fiyatlarına ilişkin beklentisinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: ''Fiyatlarda düşme olacağını sanmıyorum. Özellikle yılbaşından bu yana demirde, betonda ve diğer malzemelerde önemli fiyat artışları yaşandı. Bu da maliyetler üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Dolayısıyla fiyatta geri gelme değil yukarı çıkma olabilir. Yüzde 10-15'in üzerinde bir artış olur diye düşünüyorum. Son dönemdeki ucuz konut furyasında da inşallah bir sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyorum, o konuda ciddi endişelerim var.'' Konut talebinde bir daralmanın söz konusu olmadığını, üretimde, stokta ve kredilerde bir balon olduğunu düşünmediğini dile getiren Ağaoğlu, sorunlu kredi oranında da sıkıntı bulunmadığını kaydetti.

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