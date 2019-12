Ağaoğlu: Konut fiyatları artabilir

T24- Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu,, konut fiyatlarında gerileme beklemediğini belirterek, ''Yukarı çıkma olabilir. Yüzde 10-15 artış olur diye düşünüyorum'' dedi.



Ağaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, son günlerdeki kriz söylentilerine ilişkin, geçmiş dönemlerde köşe yazarlarının ve ekonomistlerin ''batıyoruz'' şeklinde yazdığını, hükümetin ve bürokratların ise olumlu mesajlar verdiğini dile getirerek, ''Şimdi roller değişti. Köşe yazarları bugün 'ülkenin durumu iyi' diyor, siyasiler ise 'dikkatli olun' mesajları veriyor'' diye konuştu.

Her zaman Türk ekonomisinin dinamizmine inandığını dile getiren Ağaoğlu, olaylar sonucu haklılığının ortaya çıktığını, geçmiş dönemdeki kriz söylentilerinde de işlerine devam ettiklerini anlattı. Ağaoğlu, ''Ben yine söylüyorum; Türkiye'de kriz olduğuna inanmıyorum. Hükümetin bilerek çıkardığı bir söylenti'' ifadesini kullandı.



Ağaoğlu, cari açığın Türkiye'nin en büyük sorunu olduğunu vurgulayarak, bunun şimdilik finanse edilebildiğini, ancak ileride sorun yaratabileceğini söyledi. Merkez Bankasının cari açığı biraz frenleyebilmek için önlem aldığını anımsatan Ağaoğlu, şöyle devam etti:



''Burada psikolojik bir oyun oynandı. Ucuz dolar Türkiye'nin her zaman aleyhinedir. Ucuz döviz ithal tüketimi patlatıyordu. Adam, bin lira maaşı var, yılda üç kez cep telefonu değiştiriyor, bankadan kredi alıyor Paris'e gezmeye gidiyor. Tüketimden kaynaklanan cari açığının artması durumu vardı. Dövizdeki yükseliş cari açığın azalmasında etkili olacak. Dolayısıyla kriz laflarını hükümetin uyguladığı bir taktik olarak görüyorum. Benim yorumum bu.''



Bu dönemde Maslak'ta iki projeleri bulunduğunu hatırlatan Ağaoğlu, 850 dairelik küçük olan projelerinde ilansız satışa çıktıklarını ve 145 daireyi sattıklarını, 15 gün içinde projenin tamamını satmayı düşündüklerini dile getirdi. Ağaoğlu, geçen hafta dolardaki yükselişi anımsatarak, belirsizlik anında bile satış yapabildiklerini, bunun da Türk ekonomisinin ve insanının ne kadar dinamik olduğunu gösterdiğini kaydetti. Ağaoğlu, ''Gelecekle ilgili, krizle ilgili benim en ufak bir endişem yok'' değerlendirmesinde bulundu.



Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun yılın geri kalanında devam eden projelerinin dışında, 10 bin konuta yakın yeni projeye başlamayı hedeflediğini bildiren Ağaoğlu, ''Bu da bizim gelecekle ilgili en ufak bir endişemizin olmadığının göstergesidir'' dedi.



Geçen haftalarda Yunanistan'da bulunduğunu belirten Ağaoğlu, bu ülkedeki ekonomik krizi anımsatarak, Türk ekonomisinin bugün hala üreten bir ekonomi olduğunun altını çizdi.

Projeleri hakkında bilgi veren Ali Ağaoğlu, Maslak'taki projelerinin metrekare fiyatının 4 bin 800 lira civarında olduğunu, projede yapılan satışın yüzde 55'inin öz kaynaklarla gerçekleştirildiğini, önceki projelerinde bu oranın yüzde 40'lar dolayında olduğunu bildirdi.



Ağaoğlu, kredi faizlerinin borçlanmak için hala çok cazip olduğunu, burada psikolojik sınırın ise yüzde 1'in üzeri olacağını ifade etti.





'Konut fiyatları artabilir'





Ağaoğlu, konut fiyatlarına ilişkin beklentisinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:

''Fiyatlarda düşme olacağını sanmıyorum. Özellikle yılbaşından bu yana demirde, betonda ve diğer malzemelerde önemli fiyat artışları yaşandı. Bu da maliyetler üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Dolayısıyla fiyatta geri gelme değil yukarı çıkma olabilir. Yüzde 10-15'in üzerinde bir artış olur diye düşünüyorum. Son dönemdeki ucuz konut furyasında da inşallah bir sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyorum, o konuda ciddi endişelerim var.''





Konut talebinde bir daralmanın söz konusu olmadığını, üretimde, stokta ve kredilerde bir balon olduğunu düşünmediğini dile getiren Ağaoğlu, sorunlu kredi oranında da sıkıntı bulunmadığını kaydetti.







'C gelir grubuna talibiz'







Kentsel dönüşümde yaşanan sorunlara dikkati çeken Ağaoğlu, yeni oluşturulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığını anımsatarak, ''Erdoğan Bayraktar'ın topu aldığında kaleye gol atan yapısı vardır. Ben bundan sonraki dönemde bu soruna çok daha hızlı çözüm üretileceğine eminim. Bayraktar'ın proje üreten yapısı var, bürokrasiye takılmayan birisi'' diye konuştu.

Ağaoğlu'nun, TOKİ ve Kiptaş'tan sonra en fazla konut üreten firmalardan biri olduğunu dile getiren Ağaoğlu, ''Gözümüz C gelir grubunda. Müşterinin de çoğunluğu orada. Devlet bu tür arazileri kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde özel sektöre açarsa biz seve seve orada görev almaya talibiz'' dedi.



ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Ross Wilson'un, Ağaoğlu'nun Ataşehir'deki projesini gezdiğini ve çok etkilendiğini belirten Ali Ağaoğlu, ''Wilson gerçekten gözlerine inanamadı. 'ABD'de bile böyle bir şey yok' dedi'' şeklinde konuştu.