Ağaoğlu enerjide büyüme hedefliyor

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, enerji sektöründe ilk hedeflerinin 3 yılda bin megavatı yakalamak olduğunu ve bir milyar avronun üzerinde yatırım hedefleri bulunduğunu bildirdi.



Ali Ağaoğlu, enerji sektöründeki projelerine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, grubun "amiral gemisinin" inşaat olduğunu belirterek, dünyadaki en önemli ve önü açık sektörlerden birinin enerji olduğunu, enerjiye ihtiyacın giderek arttığını söyledi.



Türkiye'nin, enerjide mevcut kaynaklarını kullanmada bugüne kadar çok başarılı olamadığını, çok fazla dışa bağımlı kaldığını ifade eden Ağaoğlu, dışa bağımlılığın azaltılması için Türkiye'nin, yerli kaynaklarını kullanmada bir atılım yapması gerektiğini vurguladı.



Ağaoğlu, "Ağaoğlu Grubu olarak, sektörün geleceğinin çok açık olduğunu gördüğümüz için bu konuda ciddi bir yatırım yapıp büyüme kararı aldık. Bu konuda biraz da geç kaldık. Bir yıl önce bu kararı aldık. Ama bugün geldiğimiz noktada gayet iyi durumdayız. Ağırlığımızı yenilenebilir enerjide kullanmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Lisans almış şirketleri satın alarak bugüne geldiklerini, 8 şirket satın aldıklarını belirten Ağaoğlu, "İlk hedefimiz 3 yılda bin megavatı yakalamak. Bir milyar avronun üzerinde bir yatırım hedefimiz var" dedi.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ağaoğlu, enerjide büyüme hedeflediklerini, satın aldıkları 8 şirketin gücünün 600 megavatın üzerinde olduğunu, bunu bin megavata çıkarmayı istediklerini ifade ederek, "Bu orada kalacak demek değil. Kesinlikle daha da büyümeyi hedefliyoruz. Bu, 2-3 yıl içinde yapacağımız yatırım. Bu arada hala yeni fırsatlar arıyoruz. Yeni satın almalar her an yapabiliriz" diye konuştu.

