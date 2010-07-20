-AĞAOĞLU ELEKTRİKLİ SPOR OTOMOBİLİNİ TANITTI İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, elektrikle çalışan spor otomobilini tanıtarak, ''Güzel araba kullanmayı, iyi arabalara binmeyi seviyorum. Burada da farklılık yaratmak için elektrikli araç olan Tesla aracını aldım'' dedi. Ağaoğlu satın aldığı elektrikli otomobil ''Tesla Roadster'i tanıtmak üzere düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, başta yenilenebilir enerji olmak üzere yatırımlarının devam ettiği belirterek, küresel ısınmanın dünyada en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkati çekti. Bürokrasiye rağmen Türkiye'de yatırımlar yapmaya devam ettiklerini dile getiren Ağaoğlu, ürettikleri konutların tükettiği enerjiyi yenilenebilir enerjiden sağladıklarını bildirdi. Ağaoğlu, İstanbul'da araçlardan kaynaklı büyük bir karbon salınımı olduğuna işaret ederek, ''Güzel araba kullanmayı, iyi arabalara binmeyi seviyorum. Burada da farklılık yaratmak için elektrikli araç olan mevcut Tesla aracını aldım'' diye konuştu. Türkiye'de otomotivin fason üretime dayandığını dile getiren Ağaoğlu, elektrikli araçların geleceğin trendi olacağını ve Türkiye'nin otomotivde bilgi birikimini ve teknolojiyi yakaladığını söyledi. Otomotiv sektörünün bunu çok ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, Türk otomotiv sektörünün kabuk değiştirme, elektrikli araçlarda ilk sıraya geçebilme imkanı olduğunu bildirdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ağaoğlu, bir soru üzerine, arabanın toplam maliyetinin 475 bin liraya geldiğini dile getirerek, özellikle ÖTV ile ilgili tartışmalar olduğunu, sorun yaşamamak için ÖTV'yi yüzde 37 olarak ödediklerini belirtti. Bu arabaların mevzuatta bu arabanın yeri olmadığını ifade eden Ağaoğlu, ''Türkiye'de yatırımcının önündeki en büyük engel bürokrasi... Ben teşvik de istemiyorum. Bürokrasi yönünden yatırımcının önünün açılması lazım. 1 Kasım 2007'de başvurduğumuz lisans başvuruları hala sonuçlanamadı. 3 senedir yatırımcı yatırım yapmak için lisans bekliyor. Önümüzün açılması, tek beklediğimiz şey bu'' diye konuştu. Ağaoğlu, bir gazetecinin ''Üst yönetime de aynı arabadan almayı düşünür müsünüz?'' sorusunu ise esprili bir şekilde şöyle yanıtladı: ''Bu araba performans arabası, üst yönetime de verebilecek kadar lüks bir şirket değiliz. Tamam rüzgar esiyor, parayı havadan kazanıyoruz ama, havaya da savuracak şeyimiz yok. Ama şunu söyleyeyim; çevreci olarak şirketler grubumuzda 500'e yakın araç var. Bu konuda yerli üretim olduğu zaman ilk 500 araç siparişini bugün vermeye hazırım. Ama bu performansta değil tabii ki...''