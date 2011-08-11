Ağaoğlu: Başbakan'ın söylediklerine imzamı atarım

T24 - Başbakan Erdoğan'ın evi olanlara yönelik 'bu dönemde daha lüks bir eve geçmeyin' önerisine inşaatçılardan da destek geldi. İnşaatçılar, vatandaşların bütçelerine göre ev seçmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ali Ağaoğlu ise Erdoğan'ın sözleri ile ilgili olarak 'başbakanın sözlerine ben de imza atarım" dedi.





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Erdoğan: Araba değil ev alın, lüksten vazgeçin



Ağaoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, gelirlerinin üzerinde harcama yapanların sıkıntıya girebileceğine dikkat çekti. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Ağaoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının haklı olduğunu söyledi ve şu açıklamada bulundu:



"Erdoğan'ın anlatmak istediği 'herkes kendi bütçesine göre ev alsın.' Biz de öyle söylüyoruz. Evinizi gelirinize göre seçin. Türkiye'de lüks konutun oranı zaten yüzde 2-3 seviyelerinde. Metrekaresi 3 bin doların üzerinde olan konutlar lüks. Ama evlerin yüzde 95'inin metrekare fiyatı bin-2 bin dolar arasında. Bu nedenle sektör genelinde herhangi bir sıkıntı olmaz."



Türkiye'deki deprem gerçeğine de dikkat çeken Ağaoğlu, yapı stoğunun yüzde 70'inin depreme dayanıksız olduğunu ve buralarda yaşayan insanların konutlarını değiştirmek istediğini belirtti. Ağaoğlu, "İmkanı olan elbette geçecek ama bütçesine göre. Lüks ev alacağım diye ödeyebileceğinden fazlasını borçlanmayın" uyarısı yaptı.

Başbakan'a katılıyorum, lüksteki sıkıntı devam edecek



İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Teknik Yapı Holding Başkanı Nazmi Durbakayım da başbakanın sözlerini kendilerinin de desteklediğini ve lüksten kaçınmanın doğru bir yaklaşım olacağını söyledi. Durbakayım, şöyle devam etti:



"Başbakan Erdoğan'ın sözleri bizim hep düşündüğümüz ve büyüklerin öğütleri aynı zamanda. Biz de firma olarak son dönemde ekonomik yapılara yönelmiştik. Eskiden insanlar evlendiğinde gelip 3+1 ev almaya çalışıyordu. Ama ondan sonra da taksitlerin altında eziliyorlardı. Biz şimdi onlara 1+1 evleri öneriyoruz. Alın, rahat deyin sonra imkanınız olursa değiştirirsiniz. Talebin doğru yere yönelmesi çok önemli"



Başbakan'ın sözlerinin inşaat sektöründe olumsuz bir etkisinin olmayacağını savunan Durbakayım, "Son dönemde zaten daha ekonomik projeler yapılıyor ve bu projelerin başarı şansı yüksek. Ama hesapsız kitapsız yapılan lüks projelerde satış sıkıntısı vardı ve bu sıkıntı devam edecek" diye konuştu.

Açıklama orta sınıfı ilgilendirmiyor



Başbakan'ı uyarısının daha çok markalı lüks konut üreticilerini ilgilendirdiğini söyleyen İstanbul Emlakçılar Odası İkinci Başkanı Nizamettin Aşa, "Orta sınıf vatandaşı ilgilendiren bir açıklama değil. Zaten orta sınıf vatandaş başını sokabilecek bir konut almanın peşinde" şeklinde konuştu.



Konut sektöründe bir fiyat baskısı oluşturulmaya çalışıldığının altını çizen Aşa şöyle devam etti:



"Akademisyenler ve sektör temsilcileri konut sektöründe bir balon oluşup oluşmadığını tartışıyorlar. Evet bir balon oluştu ama bu balon fiyat balonudur. Markalı lüks konutlardaki fiyat artışlarını baz alıp konut fiyatlarının arttığı belirterek ev almak isteyen vatandaşlar üzerinde bir fiyat baskısı oluşturuyorlar. Bunun sonucunda bir tarafta yüksek fiyatlı evler var, diğer tarafta ise alıcı yok. Oluşan durum tamamen psikolojik bir durum. Başbakan da buna işaret etmiş olabilir."