Ağaoğlu, Başbakan'a ne cevap verdi?

T24 - Başbakan Erdoğan'ın bugün iki yeni şehir projesini açıkladığı toplantıda kendisine yönelik "Ağaoğlu belki de bu işe girersin" sözlerini değerlendiren Ağaoğlu, "sağolsun Başbakanımız bizi onore etti. Dediği gibi orada yapılacak projelerle ilgileneceğim."Başbakan iki yeni İstanbul'u açıkladı.



Başbakan'ın açıkladığı projeleri değerlendiren inşaatçılar yer seçimini ve bakış açısını olumlu bulduklarını ifade etti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





'PARA BULMAYA GEREK YOK'



Ağaoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Başbakan'ın açıkladığı iki şehir projesini çok olumlu bulduğunu belirterek, "Türkiye artık günü kurtarmanın peşine düşmemeli. Bu tür vizyoner projelerle önümüzdeki 50 seneyi planlamalıyız" dedi.



Bu tip projelere devletin kaynak ayırmasının gerekmediğini çünkü zaten kendi kaynağını kendisinin yaratacağını ifade eden Ağaoğlu, şunları anlattı:



"Devletler sadece vergiden gelir elde etmez, böyle projelerden de para kazanır. Bakın Dubai'ye, hayvan bağlasan durmayacak yeri ne hale getirdiler. Biz dünyanın en güzel ülkelerinden biri iken böyle projeler yapamıyorsak o bizim vizyonsuzluğumuz. Muhakkak böyle büyük projeler yapmamız gerekiyor."





'ANADOLU'YA DA YILDIZ ŞEHİRLER LAZIM'



Benzer yapıların Anadolu'ya da kurulması gerekliliğine işaret eden Ağaoğlu, bu şekilde İstanbul'un göç baskısından kurtulacağını söyledi. Anadolu'ya 'yıldız şehirler' kurulması ve bölgesel çekim merkezleri oluşturulması gereğine işaret eden Ağaolğlu, "Mesela Karadeniz'e, Akdeniz'e böyle yıldız şehirler kuralım. altyapısıyla üğstyapısıyla sanayisiyle herşeyi hazır olsun. Böylece göçleri de önlemiş oluruz" dedi.



Başbakan Erdoğan'ın projeyi açıkladığı toplantıda kendisine yönelik "Ağaoğlu belki de bu işe girersin" sözlerini de değerlendiren Ağaoğlu, "sağolsun Başbakanımız bizi onore etti. Dediği gibi orada yapılacak projelerle ilgileneceğim."





1 MİLYON KONUT GELİYOR



Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı İstanbul projeleri ile bölgeye 1 milyon yeni konut yapılacağını tahmin ettiklerini söyledi.



Dumankaya, Başbakan Erdoğan'ın Avrupa yakası için işaret ettiği bölgenin eski maden ocaklarının olduğu büyük bir bölge olduğunu ve bir süredir bazı çalışmaların yapıldığını belirtti. Bölgenin tamamen yeşillikten kopuk ve yeni bir şehir yaratılması için uygun bir bölge olduğunu kaydeden Dumankaya, şöyle konuştu:



"Zaten havadan bakıldığında maden çalışmaları nedeniyle krater gibi gözüken, kimsenin kullanamayacağı bir alan. Eğer Kanal İstanbul'dan çıkacak hafriyatlar burada kullanılırsa bölgenin rehabilitasyonu da sağlanacak. Ayrıca bir de deprem konusu var. Bahsedilen bölge olan İstanbul'un kuzeyi fay hattından uzak ve güvenilir bir alan. İstanbul'un merkezindeki kötü stoğun değişimi ve dönüşümü açısından çok önemli."





1 MİLYON YENİ KONUT GEREKECEK



Şehircilik anlamında çok verimli bir proje ortaya çıkacağını düşündüğünü belirten Dumankaya, şöyle devam eti:



"Aslında bu projeler Başbakan'ın hazırladığı ulusal planlama projesinin ilk ayakları. Dünyada planlama işini yapan en büyük gruplar tarafından hazırlandı. Zaten bence esas çılgın proje bu ulusal planlama. Tüm Türkiye'yi kapsayacak."



Kanal İstanbul'la birlikte düşünüldüğünde iki yeni şehir projesi kapsamında toplam 1 milyon yeni konut üretileceğini tahmin ettiğini söyleyen Dumankaya, sadece bunun maliyetini de 100 milyar lira olarak öngördüğünü söyledi. Dumankaya, "diğer unsurları da eklerseniz çok kaba bir tahminle 200-250 milyar liraya çıkar" diye konuştu.





ÇEVRE AÇISINDAN DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR



Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Emin Sazak ise, Başbakan'ın sözünü ettiği projede Anadolu Yakasındaki bölgenin yeri belli olmadığı için bir yorum yapmayacağını söyledi. Avrupa yakası için seçilen yerin eski maden ocakları olması nedeniyle doğruymuş gibi göründüğünü belirtti. Ancak Sazak, "Yine de orman kıyısında bir bölge olması planlamayı yaparken, çevre açısından dikkatli olunması gerekiyor" dedi.



Başkan Sazak, TOKİ'nin bir ay önce yaptığı uluslararası konut konferansında uzmanların yeni uydu kentler yapılırken dikkat edilmesi gereken konularla ilgili uyarılarına atıfta bulundu. Sazak, "Uzmanlar, şehir merkezlerinden uzak, sürdürülebilir uydu kentler yapılırken çalışılan yerlere yakın olması gerektiğini vurguladılar. Dolayısıyla İstanbul'da da iki yeni kent yaratılacaksa burada yaşayacak insanların sadece oturacakları değil çalışabilecekleri iş yerlerin de planlanması gerekiyor. Küçük sanayi siteleri, atölyeler gibi iş yerleri de yapılmalı. Yoksa her gün 1 milyon nüfus kalkıp da şehir merkezine ya da başka bölgedeki iş yerlerine gidecekse her gün çok ciddi trafik, karbon salınımı, enerji sarfiyatı ortaya çıkar" dedi.





ORASI EKOLOJİK BİR ÇÖPLÜK



Kanal İstanbul projesi için 30 milyar dolar teklif veren İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan, Başbakan Erdoğan'ın Avrupa Yakası'nda yeni bir şehir kurulması için işaret ettiği bölgenin şu anda ekolojik bir çöplük olduğunu iddia etti. Bölgeye yeni bir şehir kurulması fikrini son derece olumlu bulduğunu kaydeden İnan, şöyle konuştu:



"Sözü edilen bölge, Terkos gölünün doğusundaki yaklaşık 400 km2'lik bir alan. 30 km uzunluğunda bir kıyısı var. Ama doğası çok kötü. Çünkü bölgedeki kömür ve linyit ocakları o alanı resmen eklojik bir çöplük haline getirmiş. Bence bir şehir kurulması için çok uygun bölge. Ayrıca hızlı trenlerle şehire bağlanacak olması ve üçüncü köprü yollarına çok yakın olması cazibesini artıracak."



"İstanbul biz istesek de istemesek de büyümeye devam ediyor" diyen İnan, şöyle devam etti:



"İstanbul’u dolu bir sürahiye benzetirsek, sürahiyi boşaltmak için yere dökmek değil ama, yanına boş bir sürahi koymak gerekir. Bu anlamda yeni şehirler o boş sürahiyi oluşturacak. İstanbul’da yapılamayacak büyük arazi gerektiren merkezleri bu yeni alanlarda oluşturmak çok daha kolay. Zayıf inşa edilmiş ve depreme dayanıksız zeminlerde var olan yapı stoğunun kaydırılması sağlanarak, eski binaların rehabilitasyonuna harcanacak yüksek bedeller yerine, çok daha azına çok daha modern ve tamamen sosyal altyapısı inşa edilmiş yeni kentlere kavuşacağız."





