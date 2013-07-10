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Ağaoğlu: Başbakan'ın 'Gezi'nin çarpıtılabileceğini bilmesi gerekirdi

Ağaoğlu, Erdoğan'ın eylemlere karşı daha sakin bir tavır takınmasını beklediğini söyledi

10 Temmuz 2013 10:51

İşadamı Ali Ağaoğlu, Gezi Parkı'nda yaşananları 'Talihsiz bir olay' olarak nitelendirerek, Erdoğan'ın eylemlere karşı daha sakin bir tavır takınmasını beklediğini söyledi ve ekledi: "Sayın Başbakan'ın bu tür konularda olayların çarpıtılabileceğini bilmesi gerekirdi."

 

Saf ve temiz tepkileri kullanıldı

 

Milliyet gazetesinin haberine göre Ağaoğlu, "Gerçekten çok talihsiz bir olay, İnsanların doğaya sahip çıkması ve demokratik tepkilerinin ortaya koyması benim için çok önemli. Benim de gençliğin Gezi Parkı'nda geçti. Olay oradaki parkın ve ağacın oradan kaldırılması olayı değildi. Olay sosyal medyada çarpıtıldı. İnsanların kentine sahip çıkması son derece demkoratik. Ancak bu temiz duygular yanlış yönlendirildi" dedi.

 

Faiz lobisi devrede mi?

 

Ağaoğlu, "Bu konuda emniyetin ve istihbaratın raporları var. Türkiye her zaman siyasi adımların ardından ekonomik adımlar atmıştır. Türkiye ekonomisi 3-4 kat büyütmüştür. Ben Türkiye'den daha güçlü bir devlet olmasını istemem. Türkiye'nin de çok güçlü olmasını istemeyenler var. Türkiye'nin ekonomik başarısı bölgeseler güç olma yolunda ciddi mesajeler katetti" dedi.

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