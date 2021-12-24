Ağaoğlu: Anadolu kulüplerinin ocak ve şubattan sonrasını finansal olarak sürdürme şansı yok

Anadolu kulüplerinin ekonomik zorluklar yaşadığını söyleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Anadolu kulüplerimizin ocak ve şubat ayından sonrasını finansal olarak devam ettirme şansları tamamen ortadan kalktı" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın İstanbul'daki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından vakıf ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklama yaptı.

Son zamanlarda eleştirilen hakem performanslarına değinen Ağaoğlu, "Bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşanırken hakemlerimizin biraz daha dikkatli, sıkıntılardan ve problemlerden uzak, tartışılmaya meydan vermeyecek şekilde maç yönetmeleri, başından beri bütün kulüp başkanlarının ve Kulüpler Birliği'ne üye başkanların hemen hemen hepsinin talebi. Üzülerek takip ediyoruz ki özellikle bazı maçlarda hakem kararları yine çok ciddi şekilde tartışmaya açık. Tartışılmaya meydan verecek bazı kararlarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapmış olduğu çalışmaların pozitif neticelerini beklediklerini söyleyen Ağaoğlu, "Biraz daha bu konuda hassas olmaları, en azından kulüplerimizin, kulüp başkanlarımızın, hocalarımızın, oyuncularımızın kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilecek veya bizi ikna edebilecek doğrultuda adımların atılması, önümüzdeki hafta MHK çalışma grubuyla yapacağımız toplantıda gündeme getireceğimiz konulardan birisi" şeklinde konuştu.

"200 bin euro oyuncu maaşını dahi karşılayamayacak kulüplerimiz var"

Genellikle ekonomik konuların gündeme geldiği bir toplantı olduğunu aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Kurdaki dalgalanmaların kulüplerin ekonomisine etkilerini detaylı konuştuk. Bugün özellikle Anadolu kulüplerimiz gerçekten finansal olarak çok zor durumdalar. Süper Lig'de hayatını idame ettirmek zorunda olan bir kulübün maaş bütçesinin, 8-10 milyon Euro'yla oluşması ancak mümkün olabiliyor. Anadolu kulüplerimizin geneline baktığımız zaman 200 bin Euro oyuncu maaşını dahi karşılayamayacak durumda kulüplerimiz var. Çok ciddi mali sıkıntılar içerisindeler" dedi.

"Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir yardımcı olmaz sözü verdi"

Anadolu kulüplerinin ekonomik anlamda büyük bir çıkmazla baş başa kaldığını vurgulayan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Azalan naklen yayın gelirleri, seyirci hasılatının ciddi şekilde azalmış olması, ürün satışının yok denecek kadar az olması gibi çeşitli sebepler var. Özellikle biz de dört büyük kulüp olarak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir bu konuda elimizden geldiği ölçüde Anadolu kulüplerimize yardımcı olacağımızın sözünü verdik. Anadolu futbolunu finansal ve sportif anlamda büyük takımlarla mücadele edebilecek bir seviyeye taşıyamadığımız takdirde Türk futbolunun gelişmesini, Türk futbolunun Avrupa'da ve dünyada başarılı olmasını beklememiz hayalperestliğin ötesine geçmez. Onun için bu problemlerini ivedilikle çözmemiz gerekiyor."

"Nihat Özdemir'in sözünü ivedilikle yerine getirmesini istiyoruz"

Ağaoğlu, kulüplere naklen yayın gelirinden yapılacak 300 milyon liralık desteğin büyük önem taşıdığını ifade ederek "Sayın Futbol Federasyonu Başkanımız, sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması neticesinde kulüplerimize 300 milyon liralık destek sözü vermişti. Sayın Nihat Özdemir'in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz. Çünkü şu anda özellikle Anadolu kulüplerimizin artık ocak ve şubat ayından sonrasını finansal olarak devam ettirme şansları tamamen ortadan kalkmış durumda. Kulüp başına düşen 15 milyon liranın kendileri için çok büyük anlam ifade ettiğini söylediler kulüplerimiz ki biz de buna katılıyoruz" ifadelerini kullandı.