Ağaoğlu, 550 bin liralık referandum iddiasını kaybetti

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, kendisini arayan Ali Ağaoğlu'nun referandumda yüzde 65 oranında ‘Evet' oyu için 26 kişiyle iddiaya girdiğini yazmıştı. Çıkan sonuçlara göre Ağaoğlu iddiayı kaybetti. Ağaoğlu, 26 kişiye çorabından takım elbisesine kadar Tom Ford marka kıyafetler alacak.

Tom Ford'da bir takım elbise 4-5 bin euro civarı. Hürriyet'in haberine göre, kaba bir hesapla Ağaoğlu'nun cebinden 550 bin lira çıkacak.

Bir başka iddia kaybeden ünlü isim de işadamı Ethem Sancak oldu. Hürriyet ekonomi yazarı Vahap Munyar, Sancak'ın yüzde 65 ‘Evet' için 30 kişiyle takım elbisesine bahse girdiğini yazmıştı.