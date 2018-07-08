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Spor

Ağaoğlu: "Yeni sezonda Trabzonspor'a yakışan bir mücadele bekliyoruz"

Tolga SAĞLAM - KRANJ, (DHA) Trabzonspor’un Slovenya kampını ziyaret eden bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, oyuncularla sohbet etti, "Yeni sezonda Trabzonspor’a yakışan bir mücadele bekliyoruz" dedi

08 Temmuz 2018 03:01

Tolga SAĞLAM - KRANJ, (DHA)

Trabzonspor’un Slovenya kampını ziyaret eden bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, oyuncularla sohbet etti, \"Yeni sezonda Trabzonspor’a yakışan bir mücadele bekliyoruz\" dedi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın Kranj şehrinde sürdüren Trabzonspor’un kampını ziyaret etti. Teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen Ağaoğlu, iyi bir kamp dönemi geçirildiğini belirterek, \"Yeni sezonda Trabzonspor’a yakışan bir mücadele bekliyoruz. Bu konuda sizlere güveniyoruz. Buraya sizi yakından görmek için geldik. Hepinize başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

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