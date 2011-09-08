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Ekonomi

Ağaoğlu 300 milyon dolara iki arsa aldı

Ali Ağaoğlu, bir taraftan mevcut projelerini bitirmeye gayret ederken, diğer yandan hem yeni projelere başlamaya hazırlanıyor,

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Türkiye’nin en önemli konut üreticilerinin başında gelen Ali Ağaoğlu, bir taraftan mevcut projelerini bitirmeye gayret ederken, diğer yandan hem yeni projelere başlamaya hazırlanıyor, hem de elindeki arsa portföyünü genişletiyor


Türkiye’nin en önemli konut üreticilerinin başında gelen Ali Ağaoğlu, bir taraftan mevcut projelerini bitirmeye gayret ederken, diğer yandan hem yeni projelere başlamaya hazırlanıyor, hem de elindeki arsa portföyünü genişletiyor.


Bu yılın başında Veliefendi’de yer alan Kilim Mensucat’ın eski fabrika arazisi ile bu arsaya komşu parsellerle birlikte toplam 80 dönüm büyüklüğünde bir arsa satın alan Ağaoğlu’nun arsa operasyonu bununla sınırlı kalmadı. Ekonomist'in haberine göre; Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde Avcılar ve Kağıthane’de 300 milyon dolar tutarında iki yeni arsa daha aldı.



Devlet hastanesine komşu


Ağaoğlu, Avcılar’da aldıkları arazinin devlet hastanesine komşu olduğunu söyledi. Ellerinde 30 bin konut yapacak büyüklükte arsa stoğu olduğuna işaret eden Ağaoğlu, zincire yeni halkalar eklemeye devam edecekleri bilgisini verdi.


Öte yandan geçtiğimiz yıl, Bahçelievler'de Erez Ailesi’ne ait 42 bin metrekare büyüklüğündeki Ateş Tuğla Fabrikası’nın arsasını 62 milyon dolara satın alan Ağaoğlu, ardından bir hafta sonra Net Holding'in Bomonti'deki 17 bin metrekarelik arsasını 27 milyon 800 TL'ye satın almıştı.



Gözler Maslak projesinde


Son olarak Temmuz ayında My Home Maslak projesini satışa sunan ve 15 günde projenin yarısının satışını yapan Ağaoğlu’nun Maslak’ta Emlak Konut GYO ile hasılat paylaşımı gerçekleştireceği büyük projesi bekleniyor. Bu projeyi üçüncü çeyreğin sonuna ya da dördüncü çeyreğe yetiştirmek için ekibinin yoğun çalışma içinde olduğunu ifade eden Ali Ağaoğlu, bu yıl 10 bine yakın konuta başlamayı hedeflediklerini vurguladı.



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