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Spor

Ağaoğlu, 12 Dev Adama daire hediye etti

Ali Ağaoğlu Türk Milli Basketbol Takımı oyuncularına ve teknik kadrosuna birer daire hediye etti.

14 Eylül 2010 03:00

T24 - Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu Türk Milli Basketbol Takımı oyuncularına ve teknik kadrosuna, Ayazma’da inşaatına başlanacak olan 3.100 konutluk yeni projesi My World Europe’dan birer daire hediye etti.




Sırbistan zaferinin ardından FİBA Dünya Basketbol Şampiyonası’nda finale yükselerek büyük bir başarıya imza atan Türk Milli Basketbol Takımı oyuncularına ve teknik heyetine birer daire hediye edeceğini açıklayan Ali Ağaoğlu, şampiyonanın sona ermesinin ardından 12 Dev Adam’la bir araya gelerek bu sözünü yerine getirdi.


Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun Ataşehir’deki merkezinde sporcular ve teknik heyetle yemek yiyen Ağaoğlu, 24 Eylül 2010’da lansmanı yapılacak olan My World Europe projesinden birer daireyi oyunculara ve teknik kadroya armağan etti. Ali Ağaoğlu, Türkiye’ye final sevinci yaşatan oyunculara ve antrenörlere birer teşekkür sertifikası da sundu.


Millilerin çok önemli bir başarıya imza atarak tarihe geçtiklerini belirten Ali Ağaoğlu, “Bize bu sevinci yaşatan sporcularımıza minnettarız. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Büyük bir inançla mücadele ettiler ve Dünya Basketbol Şampiyonası’nda finale çıkarak bu sıkıntılı dönemde insanımızın yüzünü güldürdüler. Bu tarihi başarılarını kutlamak ve kendilerine teşekkür etmek için bu daireleri hediye etmekten mutluluk duyuyoruz. Bize bu coşkuyu yaşatan sporcularımıza analarının ak sütü gibi helal olsun. İnanıyorum ki takımımız, bir sonraki şampiyonadan altın madalyayla dönecektir” şeklinde konuştu.


Milli takım kadrosuna Ayazma bölgesinde inşaatına başlanacak olan My World Europe projesinden toplam 21 daire hediye edildi.


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