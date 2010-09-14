-AĞAOĞLU 12 DEV ADAM"A HEDİYESİNİ VERECEK İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda final oynayarak ikinci olan (A) Milli Basketbol Takımı'na hediye edeceğini açıkladığı daireleri yarın teslim edecek. Yapılan açıklamada, Ağaoğlu'nun, My World Europe'dan hediye edeceğini duyurduğu daireleri, Ataşehir'deki Ağaoğlu Merkezi'nde düzenlenecek organizasyonda teslim edeceği bildirildi. Milli takım teknik heyet ve oyuncularının hazır bulunacağı kaydedilen organizasyonun, saat 11.00'de başlayacağı belirtildi.