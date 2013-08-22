Ağaoğlu: 'Doların 2 lirayı geçmesi Türkiye'nin lehine'

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, katıldığı televizyon programında, doların son günlerdeki yükselişini değerlendirdi.

Ucuz dövizin Türkiye'nin başına her zaman bela olduğunu söyleyen Ağaoğlu, 'Özellikle cari açığın yüksek olduğu dönemde ucuz dolar Türk ekonomisinin her zaman önünde olan bir riskti' dedi. Ağaoğlu, panik yapmaya gerek olacak bir durum görmediğini belirterek, 'Hatta doların 2 liranın biraz üzerinde olması uzun vadede Türkiye'nin lehine diye düşünüyorum. Cari açığı rahatlatır' dedi.

Döviz piyasasındaki asıl sorunun kurun oynak seyretmesi olduğunu belirten Ağaoğlu, 'İnsanlar karanlıktan niye korkar? Önünü göremediği için korkar. Bu şekilde aşırı oynaklık tabii ki insanları tedirgin ediyor' şeklinde konuştu.

Türk ekonomisinin üretim kabiliyeti olan dinamik bir ekonomi olduğunu söyleyen Ağaoğlu, 'Çok büyük bir risk olduğunu düşünmüyorum. Temkinli iyimserim' dedi.

Dövizle borçlanan inşaat şirketi çok az

Kurun düşük olduğu zaman borç alınarak başlanan projelerin şimdi yükselen kurdan nasıl etkileneceği sorulduğunda Ağaoğlu, bu konunun iki açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bir yanda yap-sat projelerin, diğer yanda da üçüncü havalimanı gibi uzun dönemli projelerin olduğunu söyleyen Ağaoğlu, konut sektöründe dövizle borçlanıp inşaat yapan şirketin çok az olduğunu söyledi.

Sektörde genelleme yapmak yerine her projeyi ayrı değerlendirmek gerektiğini belirten Ağaoğlu, projelerin ayrı ayrı ele alınmasının daha doğru olacağını söyledi.

Ağaoğlu, kendi şirketinde dövizle kredi kullanımının toplam iş hacmine bakıldığı zaman yok denecek kadar az olduğunu kaydetti.

İstihdamda mevsimsel düşüş olabilir

İnşaat sektörünün 2 milyonun üzerinde sigortalı çalışanı olan bir sektör olduğunu söyleyen Ağaoğlu, sektör istihdamında mevsimsel olarak düşüş olabileceğini söyledi.

Konut kredisi faizlerinde bir dalgalanma yaşandığını söyleyen Ağaoğlu, faizlerin son dönemdeki artışla yüzde 0,6'dan yüzde 0,8'e çıktığını belirtti.

''Kibirli proje' ürettim, yüzde bin kazandım'

Ağaoğlu 2007 yılında İstanbul'da metrekaresi 2-3 Euro'dan arazi almaya başladığını, bugünse söz konusu arazinin metrekare değerinin 200-300 Euro'ya çıktığını söyledi.

Arazinin kesin yeriyle ilgili bilgi vermeyen Ağaoğlu, İstanbul'da merkezin dışında bir sanayi arazisi olduğunu belirtti.

Maslak 1453 projesiyle ilgili takındığı tavır için kibirli olduğu yönüne yapılan yorumlara Ağaoğlu, 'Orada kibirli olan Ali Ağaoğlu değil projenin kendisidir' şeklinde yanıt verdi.

'Halka açılmaya temkinli yaklaşıyoruz'

Ağaoğlu Grubu olarak özelliklerinin çok çabuk karar verip çok çabuk uygulayan bir şirket olmak olduğunu söyleyen Ağaoğlu, 'Halka arz hız konusunda bizi yavaşlatır diye bir endişemiz var. Açılmayı düşünebiliriz, ama bizi yavaşlatmayacaksa' dedi.