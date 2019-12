Agaleo kazanacaktır

Futbolcafe uzmanlarından Andaç Şenyurt'un Tempo24 iddaaseverler için hazırladığı basketbol kuponuna bakmadan kupon hazırlamayın...



Andaç Şenyurt Basketbol Sistem Kuponu

Besiktas CT - Selcuk Uni iY1

Oyak - Galatasaray ÜST

Agaleo - Panionios 1

Barcelona - Bruesa ÜST

Fuenlabrada - Real Madrid ALT

Sistem : 3

Yatırılan : 10 TL

Max Kazanc : 48 TL







765 Besiktas CT - Selcuk Uni

11.04.2009 16:00



Rakibine oranla daha tecrübeli ve yetenekli bir kadrosu bulunan BJK bu maçı alması muhtemel olan takım.Ama açılan handikapa bakarsak 8 sayı fark atmak pek de güvenilir bir bahis seçeneği değil benim için.Bu maçta açılan ilkyarı bahisini değerlendirmek istiyorum.Bjk muhteşem taraftarı ile maçın ilk yarısını önde kapatacaktır.





807 Oyak - Galatasaray

12.04.2009 15:00



Üstüste kötü sonuçlar alan GS son maçta tartışmalı kararlar ile galip gelmesini bildi.Oyak da son haftaların başarılı sonuçlar alan bir takımı. Maçın kafa kafaya gideceği kesin bu da skoru yukarılara taşıyacaktır.Açılan 145,5 sınırı aşılır.



766 Agaleo - Panionios

11.04.2009 17:00



Bu maç için iddaa deplasman takımını daha şanslı görsede düya genelinde Agaleo baskın görülüyor.Agaleo nun +4.5 lu handikapı bulunmaz kaftan.



802 Barcelona - Gipuzkoa Bruesa

12.04.2009 13:30



Barcelona Tau yu Eruoleague den saf dışı bırakması ile rahatladı.Moralleri çok yüksek.Kendi evindeki bu maçı bol sayı ile alacaktır.Yaptıkları ilk maç 145 sayı ile bitti.Aman iç saha dış saha form durumlarına göre olması gereken toplam skor 160.Bu maçta üst olacağı kanısındayım.





822 Fuenlabrada - Real Madrid

13.04.2009 21:45



Real in form durumu gayet iyi.Deplasmanda Fuen i yenebilmek için defansı sıkı tutmanın zorunluluğu da gayet açık.Bol sayı atan iki takım için açılan toplam sayı sınırı 166.5 bu maç için ideal.Fakat maça asılmasını beklediğim Real bu maçı defans ile kazanacaktır ve say sınırı 165.5 geçilmeyecektir.Unutulmamalı ki Real in kendi evinde aldığı maç bile 90-74 164 sayı ile bitmiştir.