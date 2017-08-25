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Ağaçtan kurtarılan yavru kedi annesine koştu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)-  BOLU’da ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

25 Ağustos 2017 15:40

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)-  BOLU’da ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarma çalışmalarını izleyen annesini yanına koşması çevredekileri duygulandırdı.
Olay, saat 11.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi’nde bulunan Milli Egemenlik İlkokulu’nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesindeki ağacın altında bekleyerek miyavlayan yetişkin bir kediyi gören Bahadır Vural isimli bir vatandaş ağaçta yavru kedi kalmış olabileceğini düşündü. Ağaca bakan Vural, yavru kediyi görünce durumu Bolu Belediyesi İtfaiyesi’ne bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikteki kediyi kurtardı. Anne kedi de çalışmalar sırasında ağacın altından bir an olsun ayrılmadı. İtfaiye eri korkan yavru kediyi ağaçtan indirirken okşayarak sakinleştirdikten sonra annesinin yanına götürdü. Yavru kedi, itfaiye erinin elinden fırlayarak annesine koştu. Bu sırada anne kedi de yavrusuna koştu. Kedilerin bu kavuşması çevrede olayı izleyen mahalleliyi duygulandırdı. Mahallede oturan Bahadır Vural, \"Bu kedinin 4 yavrusu vardı. Diğerleri kayboldu, bir tek bu kaldı\" dedi.

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