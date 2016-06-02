Ağaçtan iki zeytin kopartan kızını öldüresiye dövdü

Adana'da bahçedeki ağaçtan 2 zeytin kopardı diye 7 yaşındaki Y.A., öz annesi 42 yaşındaki Oya M. tarafından öldüresiye dövüldü. Öfkeli anne, polis tarafından bir süre gözaltına alındı

Yüreğir ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan Oya M. ile Ömer A., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Mahkeme küçük kızı geçici olarak anneye verirken, baba Ömer A. kızını alabilmek için velayet davası açtı.



DHA'nın haberine göre; Y.A., dün bahçede oynarken ağaçtaki zeytinlerden 2 tanesini kopardı. Kızının zeytin kopardığını gören anne Oya M., bu duruma tepki göstererek, bahçede onu dövmeye başladı.



Küçük kızın çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı. Annesinin bir anlık dalgınlığından yararlanan Y.A., bahçe kapısından çıkıp sokağa fırladı.

Küçük kızı mahallere sakinleri kurtardı

Öfkesi dinmeyen anne de kızının peşinden koştu ve sokakta yakaladığı kızını dövmeyi sürdürdü. Olaya tanık olan mahalle sakinleri, öfkeli annenin üzerine yürüdü. Küçük kızı güçlükle kurtaran mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.



Kadın bu kez kızını dövmesine engel olan mahalle sakinlerine tepki gösterdi.



Olayı duyan baba Ömer A. kızını kurtarmak için eve geldi. A., geldiği evde boşandığı eşinin ailesi ile kavga etti.

Oya M., emniyetteki sorgusunun ardından Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla serbest bırakıldı. Polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.