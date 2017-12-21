'Ağaçtan düştü' diye hastaneye götürdüğü kardeşini öldürdü iddiası

Hasan DEMİRBAŞ/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da ceviz ağacından düştüğü iddiasıyla hastaneye götürülen ve 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra ölen Halil Ö.nün (66), ağabeyi Necati Ö. (70) tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Telefon kayıtlarında bir yakınına istemeden kardeşini öldürdüğünü söyleyen Necati Ö., yaşadığı Almanya\'dan dönmeyeceğini söyledi.

Burdur\'un Bucak ilçesi Kuşbaba köyünde, geçen yıl 10 Ekim\'de meydana gelen olayda, Necati Ö., yan bahçede kendisi gibi ceviz toplayan kardeşi Halil Ö\'yü, ağaçtan düştüğünü iddia ederek eşiyle Bucak Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Halil Ö, hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği sırada ağabeyi Necati Ö., yaşadığı Almanya\'ya döndü. Amcasının hareketlerini şüpheli bulan Halil Ö.\'nün oğlu Murat Ö., kendisini tekrar Bucak\'a çağırdı. Bucak\'a gelen ve Murat Ö.\'nün şikayeti üzerine emniyete ifade veren Necati Ö., kardeşini yerde yatarken gördüğünü ve hastaneye götürdüğünü ifade etti.

OĞLU DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Necati Ö. yeniden Almanya\'ya gitti. Halil Ö., 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Babasının ölümünü şüpheli bulan Murat Ö., adli tıp kurumunda otopsi yaptırdı. Otopsi raporunda ölüm nedeninin yere düşmeden kaynaklı olabileceği gibi sert bir cisimle kafasına vurulması dolayısıyla olabileceği belirtildi. Raporun ardından şüpheleri artan Murat Ö., ailenin ortak bir tanıdığına Almanya\'daki amcasını telefonla arattırdı. Kayıt altına alınan telefon görüşmesinde Necati Ö., öldürme kastıyla vurmadığını itiraf etti. Necati Ö., görüşmede bu konuyu aile içinde halledebileceklerini, aksi takdirde kaçak olarak Almanya\'da yaşayacağını ve kimsenin kendisini bulamayacağını söyledi.

TELEFONDA İTİRAF ETTİ

Necati Ö., telefon görüşmesinde, şu ifadeleri kullandı:

\"Savunma amaçlı oldu, ölecek amacıyla vurmadım. İnsan kardeşini o duruma getirir mi ama oldu, savunma amaçlı. Yabancı birine bile bunu yapamam, hacca gidip geldim, bunu yapamam. Demek her şey insanların başına gelebiliyormuş. Bana saldırdı, merdivene çıkarken bana vurmak için yaklaştığını gördüm ben de kendimi savunmak için vurdum. Bir sorunumuz da yoktu. Bir gün önce ona yardım ettim ve cevizini çırptım. Kanunu arkamıza aldık diyorlar ama kanun bana hiçbir şey yapamaz burada 5 bin kaçak var, ben de 5 bin 1\'inci kaçak olurum. Burada her şeyim var ama huzurum yok. Ama huzur yok diye de oraya gelemem zaten yaş 70 iş bitmiş. Onlar da hava alırlar.\"

ÖLÜME SEBEBİYET VERECEK ŞEKİLDE KASTEN YARALAMA

Murat Ö., bu telefon görüşmesini Burdur Başsavcılığı\'na teslim etti. Başsavcılık telefon görüşmesi ve tanıkların ifadesine dayanarak hazırladığı fezlekede, Necati Ö.\'nün ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan yargılanmasını istedi. Murat Ö. ise babasının katili olduğunu iddia ettiği amcasının Türkiye\'de yargılanması için çabasını sürdüreceğini söyledi.



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