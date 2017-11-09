Ağaçtan ayva kopardı, yerine para bıraktı

Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesinde bir ayva ağacının dalına baglanan naylon poşet içinden kağıt 5 lira çıktı. Ağaçtan ayva koparan kişinin, meyvenin yerine 5 lira bırakmış olabileceği belirtildi.

İznik- Adapazarı karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, yol kenarındaki bir ayva ağacına bağlanmış bir poşet fark etti. Poşeti yakından inceleyen ekipler, içerisinde kağıt 5 lira olduğunu gördü. Polis ekipleri, yoldan geçen bir kişinin kopardığı ayvanın yerine para bırakmış olabileceğini söyledi.

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