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Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Serhat YAĞIZ/ KAYNARCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde söğüt ağacının dalına çıkan yavru kedi, aşağı inemeyince itfaiye ekiplerince kurtarıldı

04 Eylül 2017 19:42

Serhat YAĞIZ/ KAYNARCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kaynarca İlçesi\'nde söğüt ağacının dalına çıkan yavru kedi, aşağı inemeyince itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Öğle saatlerinde, Kaynarca Kültür Merkezi yanında bulunan söğüt ağacına çıkan yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi söğüt ağacının en tepesine çıkan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveni ile kedinin bulunduğu dala yanaşıldı. Yavru kedi daldan alınıp, aşağı indirildikten sonra bırakıldı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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