T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağaçta mahsur kalan kediyi kurtaran genç, ağaçta mahsur kaldı!

Hayvansever genç, ağaçtan aşağıya inemediği için itfaiye tarafından kurtarıldı

29 Mayıs 2016 00:00

İstanbul Bağcılar'da kedinin mahsur kaldığı ağaca tırmanan 27 yaşındaki Umut Öztürk, kediyi kurtardı ancak kendisi mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre; Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaşi Veli Parkı’ndaki ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Arkadaşlarıyla parkta oturan Umut Öztürk itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden kediyi kurtarmak istedi. Öztürk, ağaca tırmanıp yakaladığı kediyi aşağıda bekleyenlere attı.

Kediyi kurtaran Öztürk aşağıya inemedi. Yaklaşık 7-8 metrelik yükseklikte mahsur kalan Öztürk çaresizce beklerken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Umut Öztürk’ü kurtarması için itfaiye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saattir ağaçta olduğu belirtilen genci kurtardı.

ETİKETLER

kediağaçmahsurbağcılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24