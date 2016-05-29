Ağaçta mahsur kalan kediyi kurtaran genç, ağaçta mahsur kaldı!

İstanbul Bağcılar'da kedinin mahsur kaldığı ağaca tırmanan 27 yaşındaki Umut Öztürk, kediyi kurtardı ancak kendisi mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre; Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaşi Veli Parkı’ndaki ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Arkadaşlarıyla parkta oturan Umut Öztürk itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden kediyi kurtarmak istedi. Öztürk, ağaca tırmanıp yakaladığı kediyi aşağıda bekleyenlere attı.

Kediyi kurtaran Öztürk aşağıya inemedi. Yaklaşık 7-8 metrelik yükseklikte mahsur kalan Öztürk çaresizce beklerken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Umut Öztürk’ü kurtarması için itfaiye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saattir ağaçta olduğu belirtilen genci kurtardı.