Ağaçta mahsur kalan kedi 1 saatte kurtarıldı

Safiye TARI GÜNER / BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga İlçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 1 saatte kurtarılıp, Biga Belediyesi Hayvan Barınağı\'na teslim edildi.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'ndeki, Aylin Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri, bugün saat 09.30 sıralarında, karşılarındaki Askeri Gazino\'nun bahçesinde bulunan çam ağacında yavru bir kedinin mahsur kaldığını farkedip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çaba sonucunda, ağaçta mahsur kalan yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, Biga Belediyesi Hayvan Barınağı\'na teslim edildi.
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