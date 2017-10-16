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Ağaçların arasına gizlenmiş 75 kilo 'skunk' ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/MERİÇ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Meriç İlçesi'ne bağlı Alibeyköy'de, polisin yaptığı denetimde, ormanlık alanda ağaçlar arasına gizlenmiş 75 kilo 'skunk' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi

16 Ekim 2017 20:09

Ünsal YÜCEL/MERİÇ (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Meriç İlçesi\'ne bağlı Alibeyköy\'de, polisin yaptığı denetimde, ormanlık alanda ağaçlar arasına gizlenmiş 75 kilo \'skunk\' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, Alibeyköy\'de Yunanistan sınırı hattı üzerindeki ormanlık alanda denetim yaptı. Ekipler, çuvallar içerisinde ağaçların arasına gizlenmiş halde 75 kilo \'skunk\' ele geçirdi. Polis, uyuşturucuya el koyarken, uyuşturucuyu saklayanların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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