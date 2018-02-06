Ağaca ve direğe çarpan kamyon bahçeye uçtu; sürücü öldü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, refüjdeki ağaç ve direğe çarptıktan sonra bahçeye uçan kamyonun şoförü Mustafa Yılmaz (63), araçta sıkışarak yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Eskiçeşme Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi\'nde meydana geldi. Mustafa Yılmaz, yönetimindeki 41 AH 841 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkıp ağaca ve aydınlatma direğine çarpan kamyon, 6 metreden yol kenarındaki bahçeye düştü. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yola gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şoför mahallinde sıkışan Yılmaz\'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yılmaz\'ın cesedi, polis ve savcının inlemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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