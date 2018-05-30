Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Tepehan (24), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Aslanbey Mahallesi İnönü Caddesi\'nde meydana geldi. Trafikte ilerlerken telefonla konuştuğu öne sürülen Kadir Tepehan, yönetimindeki 44 AAC 890 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, karşı yöndeki kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Tepehan, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Kadir Tepehan\'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Kapanan karayolu ise, otomobilin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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