Ağaca çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet GÜNEY/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil ağaca çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 20 metre yükseklikten yan yola düştü. Kazada, hurdaya dönen otomobilde bulunan 1 kişi kaldırıldığı hastanede ölürken, 1\'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar\'dan Konak yönüne giden, sürücüsü belirlenemeyen 03 ES 660 plakalı otomobil, direksiyon kontrolü kaybolunca araç kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarptı ardından yaklaşık 20 metre yükseklikten yan yola takla atarak düştü. Kazada, otomobilde bulunan 20 yaşındaki Umut Çelik, 23 yaşındaki Mustafa Sungur, 26 yaşındaki Ufuk Uysal ve 13 yaşındaki Yunus Emre Çelik yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılardan Çelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne, Sungur, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne diğer iki yaralı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Çelik\'in hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilirken, Uysal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Yunus Emre Çelik ile Mustafa Sungur\'un sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yan yol hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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