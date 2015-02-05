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Ağaç keserken elektrik akımına kapıldılar, 1 ölü, 1 yaralı!

Zonguldak'ta ağaç kesen iki işçi elektrik akımına kapıldı

05 Şubat 2015 16:29

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Dursunlar Köyü'nda motorlu testere ile ağaç keserken kopan elektrik teli üzerlerine düşen 54 yaşındaki Kemal Ada öldü, 53 yaşındaki Ramazan Pat yaralandı.

Ramazan Pat ve Kemal Ada, iddiaya göre köye yapılacak cami inşaatında kullanılmak üzere köyün yakınındaki arazide bulunan kavak ağacını motorlu testere ile kesmeye başladı. Devrilen ağacın kopardığı elektrik teli Pat ve Ada'nın üzerine düştü. Akıma kapılan Kemal Ada olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Ramazan Pat ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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