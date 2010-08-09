-AĞAÇ KESEN SANIĞA "ÇEVRECİ CEZA" ARTVİN (A.A) - 09.08.2010 - Artvin'in Borçka ilçesinde, ormandan 7 ağaç kestiği gerekçesiyle yargılanan sanık, Denetimli Serbestlik Uygulaması kapsamında 3 ay içerisinde, ''Ormanın önemi ve erozyon'' konusunda en az üç kitap okuma cezasına çarptırıldı. Borçka Sulh Ceza Mahkemesi, ilçedeki ormandan kaçak olarak 7 ağaç kestiği için ''Orman Kanunu'na muhalefet ettiği'' iddiasıyla tutuksuz olarak yargılanan sanık Osman Şeremet (29) hakkında önce 5 ay hapis ve 700 lira para cezası verdi. Hakim, sanığın hapis cezasını daha sonra Denetimli Serbestlik Uygulaması çerçevesinde, ''kitap okuma cezasına'' çevirdi. Buna göre, Osman Şeremet 3 ay içerisinde ''Ormanın önemi ve erozyon'' konusunda en az üç kitap okuyacak, aksi takdirde verilen hapis cezasını çekecek. Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü kontrolünde cezasının infazına başlanan Osman Şeremet, söz konusu kitapları okuduktan sonra bu müdürlüğe gelerek okuduğu kitapların özetini anlatacak. Yetkililer, sanığın kitapları okuyup anladığına karar verirse, Şeremet'in cezası infaz edilmiş olacak. -''KEŞKE ELİM KIRILSAYDI DA AĞAÇLARI KESMESEYDİM''- Şeremet, kitapları kendi isteğiyle ormanda okuduğunu ifade ederek, ''Kitapların çoğunu, daha iyi motive olayım diye ormanlık alanda, ağaçların altında okuyarak cezamı çekiyorum. Ceza benim için de çok iyi oldu, ormanların çevreye ve insanlara ne kadar faydalı olduğunu öğrendim. Havalar çok sıcak, ağaçların olduğu yerlerin daha serin olduğunu da okuduğum kitaptan öğrendim. Ormanlar çevremize temiz hava veriyor. Ağaçlarımızın yararlarının anlatılmakla bitmez olduğunu öğrendim. Kitapları ceza olarak okumaya başladım, ama bence bu tür kitapları herkesin okuması lazım'' dedi. Ormandan ağaç kestiği için pişman olduğunu vurgulayan Osman Şeremet, sözlerini, ''Keşke elim kırılsaydı da ağaçları kesmeseydim. Çok pişmanım'' diye konuştu.