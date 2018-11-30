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Ağaç, fırtınada minibüsün üzerine devrildi

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Kadıköy'de bir ağaç park halindeki minibüsün üzerine devrildi

30 Kasım 2018 05:44

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Marmara Bölgesi\'nde etkili olan fırtına nedeniyle Kadıköy\'de bir ağaç park halindeki minibüsün üzerine devrildi.

Bostancı Mahallesi Emanet Sokak\'ta saat 23.30 sıralarında etkili olan fırtına nedeniyle, 12 katlı binanın otoparkında bulanan bir ağaç, park halindeki servis minibüsünün üzerine devrildi. Devrilen ağacının sesini duyan bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri minibüsünün üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Devrilen ağaç, yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından minibüsün üzerinden kaldırıldı. Devrilen ağaç nedeniyle minibüste maddi hasar oluştu. 

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Ali Kerem BENGİDHAMarmara BölgesiKadıköyBostancı Mahallesi Emanet SokakDevrilen
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