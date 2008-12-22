T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Ağaç adam'ın kökleri yeniden çıkıyor

Vücudundaki ağaç dalına benzer oluşumlar nedeniyle 'Ağaç Adam' olarak anılan Endonezyalı balıkçı tedaviden olumlu sonuç alamadı

22 Aralık 2008 02:00

El ve ayaklarındaki ağaç dalına benzeyen siğiller nedeniyle 'Ağaç Adam' olarak anılan Endonezyalı Dede Koswara, hastaneden taburcu olmasının üzerinden 4 ay geçmeden ağaç kabuğuna benzeyen doku yeniden oluşmaya başladı.

Siğilleri nedeniyle 'Ağaç Adam' adıyla anılan Koswara, 2007 yılında Endonezya hükümetinin yardımıyla hastaneye yatırılmış ve geçirdiği bir dizi cerrahi operasyonun ardından siğillerinden kurtulmuştu.



Çocukluk yıllarında geçirdiği bir enfeksiyonun ardından vücudunda oluşan siğiller nedeniyle çalışamaz duruma gelen Koswara, gördüğü ilaç tedavisinin de yardımıyla el ve ayaklarınmı rahatça kullanabilmeye başlamıştı.

Eylül ayında taburcu olarak Batı Java'da yaşadığı Bandung kasabasına dönen Koswara, son verdiği demeçte yeninden çalışmak ve evnelnmek istediğini söylemişti.

Doktorlarının kendisini siğillerin yeniden oluşabileceği yönünde uyardığını kaydeden Koswara, uzmanların böyle bir şeyin olması halinde bu kez durumun hayati tehlike arzetmeyeceğini de söylediğini belirtti.

Koswara, gerekli parayı bulursa bir kez daha bıçak altına yatarak siğillerini aldırabilecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24