'Ağaç adam'ın kökleri yeniden çıkıyor

Siğilleri nedeniyle 'Ağaç Adam' adıyla anılan Koswara, 2007 yılında Endonezya hükümetinin yardımıyla hastaneye yatırılmış ve geçirdiği bir dizi cerrahi operasyonun ardından siğillerinden kurtulmuştu.Çocukluk yıllarında geçirdiği bir enfeksiyonun ardından vücudunda oluşan siğiller nedeniyle çalışamaz duruma gelen Koswara, gördüğü ilaç tedavisinin de yardımıyla el ve ayaklarınmı rahatça kullanabilmeye başlamıştı.Eylül ayında taburcu olarak Batı Java'da yaşadığı Bandung kasabasına dönen Koswara, son verdiği demeçte yeninden çalışmak ve evnelnmek istediğini söylemişti.Doktorlarının kendisini siğillerin yeniden oluşabileceği yönünde uyardığını kaydeden Koswara, uzmanların böyle bir şeyin olması halinde bu kez durumun hayati tehlike arzetmeyeceğini de söylediğini belirtti.Koswara, gerekli parayı bulursa bir kez daha bıçak altına yatarak siğillerini aldırabilecek.