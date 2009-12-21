'Ağaç adam'ın durumu kötüleşti

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Geçtiğimiz ağustos ayında ameliyatla vücudundan 6 kilo ağırlığında siğil alınan Dede Kosvara kontrol altında tutulmak üzere hastaneden taburcu edilmişti.Dede, "Alınan siğiller evime döndükten sonra yeninden çıkmaya başladı. Bir ara balığa çıkıp cep telefonu kullanabiliyordum ama şimdi bu tür şeyleri yapabilmem için yeniden yardıma ihtiyaç duyuyorum" dedi.Amerikalı bir doktor siğillerin şiddetli İnsan Pappiloma Virüsü (HPV) hastalığının sonucu oluştuğunu ve hastalığın hayati bir tehlike oluşturmadığını söylemişti.Doktorlar Dede’de görülen bu hastalığın dünyada şimdiye kadar görülen en kötü türü olduğunu belirttiler.Endonezyalı bir doktor Dede’nin siğillerinin yeniden alınması için yakında tekrar ameliyat edileceğini söyledi.37 yaşındaki Dede siğillerin ilk önce 10'lu yaşlarında dizini kestikten sonra çıkmaya başladığını farketti.Zamanla boynuz gibi çıkıntılar tüm vücudunu kaplamaya başlayınca da işinden kovuldu, eşi tarafından terkedildi ve komşuları tarafından dışlandı. Dede’nin iki çocuğu bulunuyor.Televizyon kanalı Discovery Chanel Dede’nin hastalığını ve yaşamını konu eden bir belgesel yayınladı.