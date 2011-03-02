Ağabeyinin öldürdüğü Hatice'nin tabutunu kadınlar taşıdı

T24- Mersin’de, 3 Şubat’ta sevgilisine kaçan 19 yaşındaki Hatice Fırat, ağabeyi 20 yaşındaki Mahsun Fırat tarafından boğazı kesilip, 40 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Hatice'nin tabutu, 50 kadın tarafından morgtan alınıp toprağa verildi.













Hatice Fırat, ağabeyi 20 yaşındaki Mahsun Fırat tarafından öldürüldü. 'Aile meclisi’nin aldığı kararla cinayeti işlediği öne sürülen şüpheli ağabey kaçıp ortadan kaybolurken, polis ailenin 11 ferdini gözaltına aldı. Sahip çıkılmayan Hatice Fırat’ın cenazesi ise mahalleli 50 kadın tarafından morgtan alınıp toprağa verildi. Kadınlar, zılgıtlarla ’Kimsenin namusu olmayacağız’, ’Kadın cinayetlerine son’, ’Kadına uzanan eller kırılsın’ sloganları attı.

Mezitli İlçesi’ne bağlı Viranşehir Mahallesi sahilinde dün öğle saatlerinde bir derenin denize döküldüğü kesimde boğazı kesilmiş, vücudunun çeşitli yerlerinden 40 bıçak darbesiyle öldürülmüş genç kız cesedi bulundu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na götürülen cesedin, 3 Şubat’ta Güneş Mahallesi’ndeki evinden ’Bakkala gidiyorum’ diyerek çıkan, bir gün sonra ise Siteler Polis Merkezi’ne ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Hatice Fırat’a ait olduğu belirlendi.

Muş’tan uzun yıllar önce Mersin’e göç eden ailenin kızı olan Hatice Fırat’ın, Mezitli’de en son ağabeyi Mahsun Fırat ve onun kimliği açıklanmayan bir arkadaşıyla görüldüğü belirlendi.

Ağabey Mahsun Fırat’a ulaşamayan polis, arkadaşı ve bazı aile yakınlarının ifadesine başvurdu. Yapılan sorgulamalar sonunda Hatice Fırat’ın, 3 Şubat’ta sevdiği gençle kaçmasının ardından ’aile meclisi’nin toplandığı ve öldürülmesi kararı aldığı belirlendi. Alınan bu kararın ardından, Hatice Fırat’ın ağabeyi Mahsun Fırat tarafından acımasızca, defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.

Hatice Fırat’ın babası inşaat işçisi 48 yaşındaki Lütfi Fırat, ev kadını annesi 47 yaşındaki Sakine Fırat, ablası 21 yaşındaki Semra Fırat, genç kızın can güvenliği nedeniyle kimliği gizli tutulan sevgilisi ile birlikte yakın aile fertlerinin de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. Polis, şimdi her yerde cinayeti işlediği belirtilen ağabey Mahsun Fırat’ı arıyor.



Güvenini kazandı, öptü, öldürdü



Polisin belirlediğine göre Semra Fırat’ı ölüme götüren olaylar, 3 Şubat’ta sevdiği gençle kaçmasıyla başladı. Ailesi tarafından aranan Hatice’yi, ağabey Mahsun Fırat’ın bir arkadaşı Mezitli’de gördü ve cep telefonuyla arayıp "Kardeşin burada" dedi. İddiaya göre, ağabey Mahsun Fırat da "Takip et, izini sakın kaybetme, geliyorum" dedi. Bunun üzerine hemen Mezitli’ye giden Mahsun Fırat, izini bulduğu kız kardeşi Hatice’nin yanına giderek, onu sakinleştirdi, ihbarcı arkadaşı da yanlarında alarak, hep birlikte bir lokantaya gidip yemek yediler.

Hatice, burada durumunu anlatarak sevdiğine kaçtığını ve mutlu olduğunu söyledi. Mahsun Fırat ise anlayışlı göründüğü yemekte, kardeşine kaldıkları yeri kimseye söylemeyeceği sözünü de vererek güvenini kazanmayı başardı. Bunun üzerine Hatice, ağabeyi ve ihbarcı arkadaşını oturduğu eve götürdü. Evde bir süre oturup, çay içilmesinin ardından Mahsun Fırat kardeşini öperek vedalaşıp, ihbarcı arkadaşı ile birlikte evden ayrıldı.



Aile meclisi karar verdi





Sevdiğine kaçan kız kardeşinin durumunu öğrenen ağabey Mahsun Fırat, daha sonra konuyu aile fertlerine aktardı. Bunun üzerine toplanan ’aile meclisi’, Hatice Fırat için ’infaz’ kararı aldı ve bu görevi de ağabey Mahsun Fırat’a verdi.

Mahsun Fırat, dün öğle saatlerinde yeniden kız kardeşi Hatice’nin evine gitti. Hatice Fırat, kaçtığı sevgilisinin evde olmadığı bir anda gelen ağabeyi Mahsun Fırat’ın, "Birlikte sahile gezmeye çıkalım" önerisini kabul edip dışarı çıktı. Mahsun Fırat, yürüyerek Viranşehir sahil kesimine götürdüğü kızkardeşi Hatice’nin, belinden çıkardığı bıçakla eniden boğazını kesti. Gözü dönen agabey, ardından da bıçağı kardeşi Hatice’nin vücuduna 40 kez sapladı. Hatice Fırat, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mahsun Fırat cesedi dereye atıp kaçtı.



Cenazesini kadınlar toprağa verdi





Bu arada, yakınları tarafından sahip çıkılmayan Hatice Fırat’ın cenazesi, oturduğu Güneş Mahallesi Muhtarı Bedirhan Adıyaman ve yaklaşık 50 kadın tarafından alındı. Hastaneye gelen kadınlar, morgdan aldıkları cenazeyi alkışlar eşliğinde ve zılgıtlarla ’Kimsenin namusu olmayacağız’, ’Kadın cinayetlerine son’, ’Kadına uzanan eller kırılsın’ sloganları atarak bir süre taşıdı.

Hatice Fırat’ın ambulansa konulan cenazesi Güneykent Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.