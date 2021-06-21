Ağabeyinin çalışanını maaşını istediği için döverek öldürdü, 'bayılınca parka bıraktım, öldüğünü bilmiyordum' dedi

Bursa'da Erdal Akkuş (35), çalıştığı çay ocağının sahibi Yusuf Ün'ün kardeşi Fatih Ün (34) tarafından maaşını istediği için çıkan tartışmada dövülerek, öldürüldü. Gözaltına alınan Fatih Ün, emniyetteki ifadesinde, "Bayılınca götürüp, parka bıraktım. Öldüğünü bilmiyordum" dedi.



​Olay, dün saat 18.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi. Parkta birinin kanlar içinde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı kişiye ilk müdahale yapıldı. Polis, yaralının 3 çocuk babası Erdal Akkuş olduğu belirlendi. Akkuş, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Erdal Akkuş'un, Çınarönü Mahallesi'nin muhtarı Yusuf Ün'e ait çay ocağında çalıştığı bilgisine ulaştı. Polis, olay günü, alacaklı olan Akkuş'un, çay ocağına gittiğini ve maaşını Yusuf Ün'ün kardeşi Fatih Ün'den istediğini saptadı. Polis, Fatih Ün'ü gözaltına aldı.

"Parka bıraktım, öldüğünü bilmiyordum"

Emniyetteki ifadesinde Erdal Akkuş'u darbettiğini ve bayılınca da parka bıraktığını itiraf eden Fatih Ün, "Ağabeyime ait çay ocağında çalışıyordu. Aramızda uzun zamandır laf dalaşı oluyordu. Ağabeyim yokken bazen ben bakarım. Çay ocağından maaşını almamıştı. Benden maaşını istedi. Alacağını istedi ve bunun üzerine aramızda yeniden tartışma çıktı. Bir anda ikimiz de birbirimize küfretmeye başladık sonra yumruklaştık. Ben kendimi kaybetmişim kavga sırasında. Baktım, baygınlık geçiriyor. Ben de aldım, götürüp, parka bıraktım. Öldüğünü bilmiyordum. Öldürmek istememiştim" dedi.

Zanlı tutuklandı

Fatih Ün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece ‘olası kastla adam öldürmek’ suçundan tutuklandı. Erdal Akkuş'un cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya götürüldü. (DHA)