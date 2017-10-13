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Ağabeyini tüfekle yaralayan kardeş yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, ağabeyi Mehmet Emin S

13 Ekim 2017 21:34

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, ağabeyi Mehmet Emin S.\'yi kavga sırasında tüfekle yaralayıp, kaçan Zeynal S. yakalandı.
Olay, geçen 9 Eylül\'de Örenli Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Emin S. ile kardeşi Zeynal S. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında öfkelenen Zeynal S., evden aldığı tüfekle ağabeyi Mehmet Emin S.\'ye ateş açtı. Mehmet Emin S. ayağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, kardeşi Zeynal S. ise kaçtı. Mehmet Emin S., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla götürüldüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan Zeynal S., 25 gün sonra polis tarafından bir evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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