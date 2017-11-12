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Ağabeyini, tüfekle 8 el ateş edip öldürdü

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde 44 yaşındaki Sedat Kol, kavga ettiği ağabeyi 49 yaşındaki Murat Kol'u tüfekle 8 el ateş edip öldürdü

12 Kasım 2017 04:44

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde 44 yaşındaki Sedat Kol, kavga ettiği ağabeyi 49 yaşındaki Murat Kol\'u tüfekle 8 el ateş edip öldürdü.
Olay, saat 23.30 sıralarında, Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi 1109 Sokak\'ta meydana geldi. İlçede otomobil kılıfı imalatı ve satışı yapan Murat Kol ve Sedat Kol kardeşler arasında işyerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Sedat Kol, tüfekle ağabeyi Murat Kol\'a 8 el ateş etti. Murat Kol vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Murat Kol\'un öldüğünü belirledi. Sedat Kol bir süre sonra tüfekle birlikte Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim oldu.
Olayı haber alıp, işyerine gelen kardeşlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Murat Kol\'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

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