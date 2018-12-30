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Ağabeyini öldürüp, tuvalete gömmüş

Muammer ŞEN-Mehmet OKUYUCU/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, jandarmaya giden Mustafa P

30 Aralık 2018 02:21

Muammer ŞEN-Mehmet OKUYUCU/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da, jandarmaya giden Mustafa P. (26), Konya\'nın Karapınar ilçesindeki ağabeyi Duran P.\'yi 3 gün önce silahla (33) öldürüp, cesedini evin tuvaletine gömdüğünü söyleyerek, teslim oldu. Duran P.\'nin cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Karaman\'da oturan Mustafa P., jandarmaya giderek Karapınar\'da oturan ağabeyi Duran P.\'yi 3 gün önce aralarında çıkan tartışma sonucu silahla vurarak öldürdüğünü, cesedi ise evin tuvaletine gömdüğünü söyledi. Jandarma ekipleri, Mustafa P. ile birlikte Karapınar\'a giderek, cesedin gömülü olduğu yerde kazı yaptı. Çalışma sonucu, Duran P.\'nin cansız bedenine ulaşılmasıyla Mustafa P. gözaltına alındı. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken, Mustafa P.\'nin ilk ifadesinde vicdan azabı sonucu teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.
Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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