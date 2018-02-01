Ağabeyini boğazından bıçaklayan sanık için akıl sağlığı raporu istendi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde namaz kılan ağabeyi 28 yaşındaki Tayfun S.\'yi boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan 25 yaşındaki Akın S.\'nin yargılanmasına devam edildi.

26 Temmuz 2016\'da meydana gelen olayda, iddiaya göre Akın S. balkonda sigara içtikten sonra elindeki çakıyla \'Bana ilahi emir geldi\' diyerek odada namaz kılan ağabeyi Tayfun S.\'yi boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Tayfun S., Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavisiyle sağlığına kavuştu. Tutuklanan Akın S. hakkında, \'Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan dava açıldı. Tayfun S. ise kardeşinden şikayetçi olmadı. Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Akın S. ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın akıl ve ruh sağlığı bakımından cezai ehliyetinin tam olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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