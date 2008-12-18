'Ağabeyimin ölümünde baş şüpheli Veli Küçük'

Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ile Jandarma Albay Rıdvan Özden'in ölümleriyle ilgili tartışma sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın Aydın ve Özden için yaptığı 'PKK ile girilen çatışmada öldüler' açıklaması şehit yakınlarını tatmin etmedi.



Ağabeyinin ölümünde baş şüphelinin Ergenekon davasında tutuklu yargılanan emekli tümgeneral Veli Küçük olduğunu ileri süren Birsen Aydın, "Bu suikast içeriden yapıldı. Ağabeyimin yerel halkla arası çok iyiydi. Vurulacak adam bir tek ağabeyim miydi orada? Onca asker vardı. Nasıl çatışma ki bir tek tuğgeneral ölüyor?" dedi.



Aynı süreçteki diğer cinayetlere de dikkat çeken Aydın, bu olayların perde arkasında devlet içindekilerin parmağı olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:



"Ağabeyimin çatışmada öldüğüne inanmıyorum. Kendisinin tayini oraya çıktığında terör tırmandırıldı. Halkla kaynaştığı için öldürüldü. Eşref Bitlis, Uğur Mumcu, Cem Ersever öldürüldü. Gaffar Okkan'ı da öldürdüler, Hizbullah'ın üstüne attılar. Bu olaylarda devletin içindekilerin eli var. Devletin başındakiler nasıl bunları anlamıyor? Şimdi midemiz bulandı bunlar ortaya çıkınca. Ergenekoncuların daha çok şeylerinin çıkacağına inanıyorum."



Aydın, ağabeyinin ölümü konusunda Ergenekon'dan şüphelendiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bence cinayette baş şüpheli Veli Küçük. Ağabeyim vurulduktan sonra Veli Küçük'ün tayini Giresun'a çıktı. O zaman bizim eve gelip gidiyordu. Annemle konuşuyordu. Bu Ergenekon olayı çıkınca, görüntülerini televizyondan izlerken, 'Bak!' dedim 'Anne, bunlar öldürmüştür oğlunu. Oğlunu bunlar yedi.' dedim. Ergenekonculardan şüpheleniyorum."



Açıklama yerine otopsi yapsınlar



1995'te iki koruması ile birlikte öldürülen Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden'in eşi de 'çatışmada şehit düştüler' açıklamasını inandırıcı bulmadı. Başvuruda bulunmasına rağmen kocasının otopsi yapılmadan gömüldüğünü savunan Özden şöyle konuştu:



"Genelkurmay hep aynı açıklamayı yapıyor. Otopsi yapsınlar dedik. Açıklama yerine otopsi yapılsa gerçek ortaya çıkar. Devletin saygınlığını koruma adına bu tür olayların üstü örtüldü. Sadece eşim değil, tüm olayların açıklanması lazım. Ama tablo çok çirkin. Şu anda rant ve cinayet suçlarından yargılanan bir sürü asker var. Bu tabloyu gördüğüm için yapılan açıklamaları inandırıcı bulmuyorum. Nasıl inandırıcı bulabilirim ki! Devlete zarar gelir mantığı büyük orduya yakışmıyor. Eşimin cesedi 48 saat arazide bekletildi. Bir albayın cesedini 48 saat arazide bekletmek Genelkurmay'a yakışıyor mu?"



