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Ağabeye, kız kardeşine cinsel istismardan 25 yıl hapis cezası

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 17 yaşındaki kız kardeşi D

17 Kasım 2017 20:06

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 17 yaşındaki kız kardeşi D.H.\'ya cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla tutuklu yargılanan 29 yaşındaki Z.H., 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
75\'inci Yıl Mahallesi\'nde oturan D.H. polis merkezine giderek öz ağabeyi Z.H.\'nin kendisine 8 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Şikayet üzerine ağabey Z.H. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında dava açılan Z.D., bugünkü duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.
Mahkeme tutuklu sanık Z.H.\'yi  \'Zincirleme cinsel istismar\' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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