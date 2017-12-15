Ağabey ve kardeşi, birlikte askere gitti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Kocasinan İlçesi, Mevlana Mahallesi’nde ikamet eden 23 yaşındaki Rahman Yıldırım ve 20 yaşındaki Samet Yıldırım kardeşler birlikte askere gitti.

Kayseri’de, Melikgazi Belediyesi hizmet binasında çalışan Rahman Yıldırım ve kardeşi Samet Yıldırım, tertip olmanın heyecanını yaşadı. Yeni Mahalle semt konağında yapılan asker gecesi etkinliği ile askere uğurlanan Yıldırım kardeşleri anlamlı günde sevenleri yalnız bırakmadı. Asker gecesine, Rahman Yıldırım’ın; Melikgazi Belediyesi’nden mesai arkadaşları, akrabaları, Ahmet Namaldı folklor ekibi ve çok sayıda davetli katıldı. Yemek ile başlayan asker gecesi etkinliği oyun havaları ile devam etti. Ardından Ahmet Namaldı ve folklor ekibi yöresel oyunlar sergileyerek davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Gece sonunda Yıldırım kardeşlere asker kınası yakılarak dualar eşliğinde birliklerine yolcu edildi. Duygusal anların yaşandığı gecede anne Ayşe Hatice Yıldırım, gözyaşlarını tutamayarak, \"İki oğlumu da aynı anda askere gönderiyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah hayırlısıyla gidip hayırlısıyla Kayseri’ye geleceklerdir’’ dedi.

Kardeşi ile birlikte askere gitmenin ayrı bir gurur olduğunu ifade eden Rahman Yıldırım, ‘’Uzun zamandır askere gitme planım vardı, kısmet bugüneymiş. Yıllar önce kardeşimle tertip olarak askere gideceğim hiç aklıma gelmezdi. Bu vatan uğruna canımız feda. 365 gün gelir, geçer. Vatan borcumuzu tamamlayıp yeniden baba ocağına döneceğiz’’ ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki Rahman Yıldırım’ın acemi birliğinin Erzincan, 20 yaşındaki kardeşi Samet Yıldırım’ın ise İzmir’in Narlıdere ilçesi olduğu belirtildi.