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Ağabey ve kardeşe FETÖ gözaltısı

SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da medikal fizik uzmanı 38 yaşındaki Hatice T

11 Ekim 2017 15:57

SAMSUN, (DHA)-SAMSUN\'da medikal fizik uzmanı 38 yaşındaki Hatice T. ve inşaatçı ağabeyi 42 yaşındaki Osman T., FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince dün FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, terör örgütünün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddia edilen medikal fizik uzmanı Hatice T. ile Bank Asya\'da katılım hesabı olan ağabeyi inşaatçı Osman T. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el konuldu.
Polisteki işlemleri tamamlanan iki kardeş bugün adliyeye sevk edildi.

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