Ağabey Önkol: Batı'da bir Ceylan öldürülseydi ne olurdu?

T24 - AKP Ankara Milletvekili Zeynep Dağı ve Dünya Demokrasi Hareketi Başkanı Bayram Zilan, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Ceynep Önkol'un ailesini ziyaret etti.



Ceylan Önkol'un ölümünün birinci yıl dönümü dolayısıyla Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Demirlibağ köyüne yapılan ziyarette, Ceylan'ın annesi Saliha Önkol, Zeynep Dağı'ya, olay gününü Kürtçe anlatarak, kızı Ceylan'ın fotoğrafını kucağından indirmedi. Milletvekili Dağı, Ceylan'ın, bir yaşını doldurmamış aynı ismi taşıyan ablasının kızına Cumhuriyet altını taktı.



Ceylan'ın ağabeyi Rıfat Önkol da olay günü Ceylan'ın boynunun bükük olduğunu, annesinin elini öptükten sonra evden ayrıldığını söyledi.



Ceylan'ın, annesinden öğlen yemeğinde makarna istediğini belirten Önkol, ''Öğlen vakti annem saatin kaç olduğunu sordu, çünkü Ceylan gelecekti. Bu sırada köyün üzerinden bir uğultu sesi geldi. Birkaç saniye sonra da patlama oldu. Dışarı çıktık, komşulara ne olduğunu sordum. Ceylan'ın hayvanları götürdüğü yerden duman yükseldiğini söylediler. Koşarak olay yerine gittim, annem de geldi. Annem Ceylan'ın iç organlarını toplayıp eteğine koydu'' diye konuştu.



Soruşturmanın hala tamamlanamamasına tepki gösteren ağabey Önkol, şöyle konuştu:



''Aradan bir yıl geçti. Ne hükümet ne CHP ne MHP, hiç kimse kapımızı çalmadı, başsağlığı bile dilemedi. Batı'da bir Ceylan öldürülseydi ne olurdu? Ceylansız bir yıl geçti. İçimiz yanıyor. Psikolojimiz bozuldu. Failler bulunursa Ceylan yeniden doğmuş gibi sevineceğiz.''



Dağı ve beraberindekiler, Ceylan Önkol'un mezarını ziyaret ederek dua okudu.



Dünya Demokrasi Hareketi Genel Sekreteri Tahsin Topçu, Önkol'un mezarı başında yaptığı basın açıklamasında, olayın faillerinin bulunamamış olmasının acılarını daha da derinleştirdiğini kaydederek, şunları söyledi:



''Yeryüzündeki hangi vicdan sahibi, bir anneden vücudu paramparça olmuş evladının parçalarını eteğine toplayıp karakola getirmesini isteyebilir. Bu yaklaşım hangi insani değerle izah edilebilir. Hakkari'de görevli bir öğretmenin okula gitmesi, Van'da görevli bir doktorun hastaneye gitmesi gibi Cumhuriyetimizin savcısının da aynı gün olay yerine intikal etmesini beklerdik. Bilinmelidir ki burada kaybettiğimiz sadece mahzun bir kız çocuğu değil en nihayetinde aslında kaybettiğimiz insanlık vicdanıdır.''



AKP Ankara Milletvekili Zeynep Dağı da toplumun acılara ortak duyarlılığı göstermesinin önemli olduğunu vurguladı.





