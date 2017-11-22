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Ağabey katiline ömür boyu hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de tartıştığı emekli polis ağabeyi Mustafa Köprülü'yü (56) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan öğretmen Erdal Köprülü (50), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

22 Kasım 2017 16:09

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de tartıştığı emekli polis ağabeyi Mustafa Köprülü\'yü (56) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan öğretmen Erdal Köprülü (50), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen 9 Temmuz\'da Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Erdal Köprülü ile ağabeyi Mustafa Köprülü arasında, hastanede tedavi gören anneleri Ayşe Köprülü\'ye refakat konusunda tartışma çıktı. Küfürleşen iki kardeşin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, iddiaya göre, emekli polis ağabeyinin elindeki cep telefonunu tabanca sanan Erdal Köprülü üzerindeki ekmek bıçağıyla Mustafa Köprülü\'yü öldürdü.
Cinayetle ilgili 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davada tutuklu yargılanan Erdal Köprülü, ağabeyini hastanede tedavi gören annesinin yanında refakatçi kalırken yalnız bırakması nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü ve çok pişman olduğunu söyledi. Tanıkların dinlendiği davada, mahkeme heyeti, sanığı \'kasten adam öldürme\' suçundan ömür boyu cezasına çarptırdı.

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